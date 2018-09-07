Гибель рядового Орлова: в Слониме процветает «офицерщина» 2 7.09.2018, 8:11

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Возможная причина инцидента в Слонимском гарнизоне – особый вид дедовщины.

Снова смерть в армии. В воинской части в Слониме нашли повешенным 20-летнего рядового срочной службы Орлова. В Министерстве обороны говорят, что это самоубийство по личным причинам. Однако, как сообщает журналист «Белсата» Виталий Бабин, в Слонимской военной части существовали неуставные отношения между высшим руководством и солдатами – так называемая «офицерщина».

Свое мнение высказали жители Слонима:

«Действительно, мне кажется, что могли быть личные мотивы. Например, проблемы с девушкой. Такое часто случается»

«Сам когда-то служил, но не было такого, чтобы кого-то доводили до самоубийства»

«По семейным обстоятельствам не может быть. Что-то другое случилось»

«Сейчас молодежь очень слабая. Когда я служил, тоже была дедовщина, но мы были сильнее немножко»

Согласно информации сайта hronika.by, погибший парень, которому оставалось чуть более полугода до дембеля, закрылся в помещении, где хранились инструменты для уборки. Там его и нашли. Накануне трагедии молодой человек, по словам сослуживцев, поговорил с кем-то по таксофону и вернулся в казарму в подавленном состоянии. В разговоре с «Белсатом» бывшие призывники, которые демобилизовались весной из Слонимской военной части номер 33933, рассказали на условиях анонимности об атмосфере в армии и неуставных отношениях, которые существовали в первую очередь между офицерами и солдатами.

«Я вам скажу, офицеры – просто звери. Начинают часа в 4 утра кричать «Рота, подъем!», у кого первые проснулись – тот победил. Там же я видел, как командир избивал моего сослуживца за какую-то провинность – кажется, машина не заводилась с первого раза. Бил по груди кулаком, пинки давал», – рассказывает Дмитрий Л.

«Парень, который повесился, служил в 40-м батальоне. У них командир роты есть, он такую фигню делает. Однажды я случайно зацепил его плечом, когда проходил мимо. Он начал кричать, два раза ударил в грудь и заставил отжиматься перед всеми», – добавляет Алексей Т.

Это не первый трагический случай в этой Слонимской части. Так, в декабре 2013-го здесь погиб 20-летний солдат – как и рядового Орлова, его нашли повешенным.

«Он тогда повесился на экскаваторе «Урал». Мы писали об этом, на снимках это выглядело крайне негативно. И причиной суицида тогда тоже назвали личную жизнь», – комментирует заместитель главного редактора «Газеты Слонимской» Николай Кононович.

Смерть рядового Орлова стала уже третьей в белорусской армии после гибели Александра Коржича в Печах в октябре прошлого года. Первый такой случай произошел в минском Уручье – во время плановых занятий по боевой подготовке погиб сослуживец Коржича Дмитрий Удод. Следующая трагедия произошла с 33-х летним десантником Евгением Соловейко, чей парашют во время скачка свернулся от порыва ветра недалеко от земли.

Следственный комитет заявил, что сейчас идет проверка всех трагических случаев в армии за последние шесть лет, идут активные проверки и в самих частях. Однако смерти, несмотря на резонанс, так и не прекратились.

Рассказывает Олег Волчек, правозащитник:

«Опять не доработали: руководство воинской части, психиатры, врачи. Не может молодой человек взять и покончить жизнь самоубийством. Всегда есть что-то, что предшествует этому, всегда есть причины».

Пока же истинные причины выясняет Следственный комитет, в Минском областном суде продолжается рассмотрение дела Александра Коржича. Сегодняшнее заседание по требованию прокурора сделали закрытым для журналистов: государственный обвинитель обосновал такую меру необходимостью озвучивания информации, которая касается «отдельных вопросов прохождения военной службы», а также «состояния здоровья фигурантов дела».