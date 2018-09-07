«40 тысяч брестчан сказали решительное нет свинцовому заводу» 7.09.2018, 8:21

Фото: svaboda.org

Противники аккумуляторного завода обратились с письмом к известным белорусам.

Противники аккумуляторного завода обратились с письмом к известным белорусам. Как сообщила «Брестской газете» активистка Светлана Станкевич, 5 сентября соответствующие письма были направлены 60 знаменитым белорусам и коллективам.

Среди них – биатлонистка Дарья Домрачева, композитор Эдуард Ханок, писательница, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, теннисистка Виктория Азаренко и другие.

«40 тысяч брестчан сказали решительное нет свинцовому заводу», - говорится в обращении. Брестчане призывают белорусов поддержать их борьбу, указывая на то, что строительство завода может обернуться экологической катастрофой и угрожает здоровью будущих поколений в нашей стране.

Напомним, что с начала года в Бресте и районе развернулась активная кампания против строительства рядом с областным центром аккумуляторного завода «АйПауэр». Самые активные противники завода вошли в инициативную группу, которая заявляет о многочисленных нарушениях на различных этапах реализации проекта по строительству завода АКБ. Менее чем за два месяца было собрано почти 38 тысяч подписей жителей Бреста и района, которые были переданы вместе с обращением в администрацию Лукашенко. Правительственная комиссия, созданная после этого обращения, нарушений не нашла.

В конце января ОО «Экодом» и несколько представителей инициативной группы обратились в суд Московского района Бреста с исковым заявлением о полном приостановлении хоздеятельности ООО «АйПауэр». В иске они заявляли, что, по их мнению, строительство завода ведется с нарушениями и его приостановка нужна для восстановления законности. Суд в удовлетворении иска отказал.

С начала марта противники завода каждое воскресенье выходят на площадь Ленина в Бресте покормить голубей, чтобы обратить внимание властей и общественности на ситуацию вокруг завода.