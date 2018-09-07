Франкфурт или Париж: какой город станет финансовой столицей ЕС 3 7.09.2018, 8:28

Исторический спор Германии и Франции может возобновиться после «Брекзита».

Какой город станет финансовой столицей Европы вместо Лондона после того, как Великобритания выйдет из Евросоюза? Как минимум три европейских города готовы побороться за этот статус: Милан, Париж и Франкфурт-на-Майне. Также в этом контексте упоминаются Люксембург, Амстердам и Дублин. В том, что именно у Франкфурта есть все шансы на успех, до недавних пор никто не сомневался. Пока о своих стремлениях ни заявил Париж. Каковы же аргументы в пользу одного и другого, пишет dw.com.

Аргументы в пользу Франкфурта-на-Майне

В финансовой столице Германии - Франкфурте-на-Майне уже размещены штаб-квартиры ведущих немецких банков и инвестиционных компаний, крупнейшая фондовая биржа континентальной Европы, многочисленные представительства и филиалы зарубежных финансовых институтов. Здесь находится и штаб-квартира Европейского центрального банка (ЕЦБ), отвечающего за общеевропейскую валюту евро, и расположено европейское ведомство по надзору за страховым бизнесом Eiopa.

На данный момент Франкфурт имеет самое большое количество конкретных предложений от международных банков, которые из-за выхода Великобритании из Евросоюза хотят перебазировать часть своего бизнеса из Лондона на континент. Неевропейские финансовые институты должны будут это сделать уже к 1 апреля 2019 года, потому что, только располагаясь в пределах ЕС, они становятся обладателями лицензии, которая дает возможность вести бизнес на едином европейском рынке.

Меркель поддерживает Франкфурт

Намерения одного из самых крупных немецких городов стать европейским финансовым центром поддерживают многие немецкие политики, в том числе и канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). На днях она посетила Франкфуртскую биржу, где в присутствии около 300 представителей финансовой сферы и банковского сектора выразила надежду на то, что после "Брекзита" финансовые институты, решившие покинуть Лондон, переедут во Франкфурт-на-Майне, где им будут рады.

"Мы сделаем все возможное для того, чтобы поддержать Гессен (федеральную землю со столицей во Франкфурте-на-Майне. - Ред.), создать здесь привлекательные рамочные условия для того, чтобы Германия стала финансовым центром", - заявила Ангела Меркель.

Речь канцлера - четкий сигнал из Берлина, который прозвучал в самое подходящее время: европейский финансовый сектор находится в неопределенности из-за выхода Великобритании из ЕС. Никто так пока до конца и не знает, как он будет происходить, и какие правила будут действовать в банковской отрасли и сфере финансов после "Брекзита".

Меркель еще раз подчеркнула, что курс правительства ФРГ направлен не на конфронтацию с Лондоном, а на взаимное сотрудничество. При этом, "важно, конечно, то, что эта цель должна быть достигнута при определенных условиях: страна, не являющаяся членом ЕС, не может иметь такие же права и обязанности как член Европейского Союза", сказала канцлер.

Уже осенью, по словам Меркель, должны быть определены основные положения, регулирующие "Брекзит". Лондон должен прояснить детали выхода из ЕС и сформулировать основные принципы, по которым будет осуществляться взаимодействие с Евросоюзом. Это важно для европейской экономики в целом, и особенно для инвестиционного климата. Но из-за того, что пока нет полной ясности, банки, например, затягивают принятие решений о переносе из Лондона рабочих мест. Кроме того, многих из них беспокоят слишком жесткие законодательные ограничения, существующие в Германии, которые обеспечивают высокий уровень защиты работников от увольнения.

Аргументы в пользу Парижа

А что же Париж? Французы не меньше, чем немцы, заинтересованы в том, чтобы их столица обрела статус финансового центра Европы. Президент страны Эмманюэль Макрон, в прошлом имеющий непосредственное отношение к банковской сфере, сейчас открыто прилагает усилия для того, чтобы финансовые институты, которые покинут Лондон после "Брекзита", обосновались в Париже.

Валери Пекресс - президент совета региона Иль-де-Франс - еще в прошлом году пригласила банкиров и инвесторов во французскую столицу, подчеркнув, что "им рады в Европе, в парижском регионе, и готовы расстелить перед ними красную дорожку, как когда-то это сделали в Лондоне".

В столице Франции уже расположены Европейское управление по надзору за рынком ценных бумаг (ESMA) и штаб-квартиры ведущих французских банков. По словам премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, французы готовы обеспечить банкам особые условия, например, облегчить им налоговое бремя.

Глава французского правительства указывает и на другие факторы в пользу Парижа, которые могут привлечь представителей банковского и финансового сектора: "Мы знаем, что разница между расходами банков на оплату труда сотрудников в сравнении с другими европейскими городами, с которыми мы конкурируем, очень большая", - заявил премьер-министр Франции.

Еще одним весомым аргументом в пользу этого города является то, что Франция получила право принять Европейское ведомство банковского надзора (EBA). Из восьми конкурирующих городов, среди которых был и Франкфурт-на-Майне, победила французская столица. Кроме того, если во Франции правовые нормы, регулирующие так называемый евроклиринг - расчеты от торговли номинированными в евро ценными бумагами - окажутся более приемлемыми для банковского сектора, то шансы Парижа стать финансовой столицей Европы увеличатся.