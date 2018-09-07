Скучно они там в Европе живут 33 Ирина Халип

7.09.2018, 8:43

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Ирина Халип

А вы все еще ходите на Зыбицкую?

Поскольку конец прошлой недели совпал с началом учебного года, новость о массовом «хапуне» на Зыбицкой прошла почти незамеченной по сравнению с ценами на школьную одежду и первосентябрьскими линейками. И это понятно: школьников в стране больше миллиона, а задержанных на Зыбицкой в ночь на 1 сентября – «всего лишь» 18 человек. Можно и не заметить, списать в допустимые потери.

Правда, если пойти путем простого сложения – в эти выходные пара десятков, в предыдущие, в июльские, в июньские, весенние, зимние и так далее, - то счет задержанных на этой улице пойдет уже на сотни. Милиция всякий раз, когда кто-то из попавших из бара в автозак рассказывает затем об этом журналистам или описывает свою историю в социальных сетях, объясняет: задержанные граждане употребляли спиртные напитки. Или – находились в состоянии опьянения.

В июне по иронии судьбы чванливые милицейские комментарии в лентах новостей вообще шли встык с анонсами джазовых вечеров, которые у большинства минчан давно уже ассоциируются с ОМОНом, автозаками вокруг концертной площадки и металлоискателями. Картина дня – вернее, картина жизни – получалась пугающе простой, как распорядок дня в колонии-поселении.

Пару лет назад я уже писала о том, что думаю про все эти сахарные хипстерские восторги по поводу Зыбицкой, ведущей нас в Европу. И не хочу повторяться. Просто теперь есть с чем сравнивать. Моя семья проводила отпуск в Польше. И августовским вечером мы отправились на Старе Място слушать концерт. Концерт, между прочим, мировой звезды – Ришара Гальяно. Гальяно - великий аккордеонист, как будто бы родной французский брат самого Астора Пьяццолы – такой же печальный и великий, хоть и звучит в его руках бандонеон совершенно по-другому. Ах да, по-французски, конечно. Но речь не о Гальяно и даже не о концерте, а о зрителях.

Они, вообразите себе, пили. Прямо на площади. Кто-то пил пиво из бутылки, кто-то брал коктейль в ближайшем баре и шел с ним к сцене, кто-то не выдерживал благопристойного сидения в уличном кафе и, схватив бокал с вином, весело ввинчивался в толпу зрителей. Все эти люди употребляли, выражаясь языком протоколов, спиртные напитки в общественном месте. И делали это с огромным удовольствием (особо въедливый милиционер непременно добавил бы в протокол: «С особым цинизмом»). А еще они аплодировали, свистели, визжали от восторга, приплясывали от удовольствия и кричали «анкор!». И все это – в самом что ни на есть общественном месте.

И никакой полиции вокруг. Никаких автозаков за углом, металлоискателей и рамок. А потом маэстро, отыграв концерт, спустился со сцены прямо в толпу зрителей. И с удовольствием пожимал протянутые руки, фотографировался, выслушивал благодарности и восторги и каждому подошедшему успевал сказать свое «мерси».

Вроде вводные очень похожи. У нас – джазовые вечера у Ратуши, у них – «Джаз на Старувке». А сама Старувка – это центр городских тусовочных вибраций, там вообще не разберешь, кто турист, а кто здешний. Гуляют все. И пьют, кстати. Считайте, такая большая Зыбицкая, на много кварталов вокруг. А фестиваль «Джаз на Старувке» - это как если бы соединить Зыбицкую и джазовые вечера у Ратуши. Вот взять и поставить сцену прямо посреди Зыбицкой со всеми ее выпивальнями. Представляете, что бы там было? Я представляю: это были бы концерты для ОМОНа и водителей автозаков. Потому что ни один зритель в таких декорациях сквозь толпу ОМОНа попросту не протиснулся бы.

Кстати, сколько бы я ни бывала в Варшаве, сколько бы ни бродила по Старувке – так ни разу и не встретила ни одного полицейского, ни одного патруля, ни одного автозака. Скучно они там в Европе живут, правда?

Ирина Халип, специально для Charter97.org