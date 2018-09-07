Здравствуй, Леонид Ильич! 7 Александр Мельман

7.09.2018, 9:20

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Фото: AFP

Что-то случилось в «королевстве», раз понадобилась такая передача.

«Ваше величество! Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо говорю правду в глаза, даже если она неприятна… Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь! Простите мне мою разнузданность — вы великан! Светило!» (Евгений Шварц, «Голый король», 1934 г.)

Он так любит Владимира Путина, искренне любит. Не по разнарядке, не по приказу. Это настоящая мужская любовь, как говорил Борис Николаевич. Любви все возрасты покорны.

А на лице такое восхищение! Такая преданность! В новой программе канала «Россия 1» «Москва. Кремль. Путин» Владимир Соловьев перепрыгнул сам себя. Ему доверили этот формат, и он был просто счастлив от гордости. Ему, лучшему журналисту Москвы и Московской области. Ему, придворному журналисту всея Руси.

Вторым влюбленным оказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Двое в комнате: я и Ленин…» Я и Путин. Но меня там почему-то не было.

Ленин тут вовсе не случайно. «Путин любит детей, это просто нельзя передать. Не только детей, он вообще любит людей. Он самый человечный человек», — говорит Песков. Даже не улыбаясь, не подмигивая, без всякой иронии. «Где-то я это уже слышал», — парировал всезнающий Владимир Соловьев. Да, легким движением языка Владимир Владимирович превращается во Владимира Ильича. Недурно.

Что-то случилось в нашем королевстве, раз понадобилась такая дорогая передача. Важная передача во всех смыслах. А, может, они и правы. Ведь если бы в какие-нибудь милые спокойные 70-е о Леониде Ильиче (еще один Ленин времен благословенного застоя) давали сюжеты в программе «Время» не про сиськи-масиськи и не про то, как он целуется с Эрихом Хонеккером после очередной медальки на грудь, а уже тогда бы сделали сериал «Брежнев», в котором генсека сыграл Сергей Шакуров, а жену его Викторию Петровну Светлана Крючкова, то, может, и не было бы никаких анекдотов. Потому что в том сериале, снятом уже после распада Союза, первый человек страны тоже самый человечный, и самый влюбчивый, и вообще добрейшая душа. Но мы тогда видели только тупой официоз, не более.

Это все о нем и немножко о погоде, шутили остряки еще в то блаженное время. Ровно так сейчас говорят о новостных форматах с Владимиром Путиным. Теперь погоду можно будет убрать?

Путина хотят очеловечить. Куда уж более! Мы и так знаем, что он просто замечательный, мачо, друг тигров, стерхов и породистых собак. Но тут зачем-то понадобился совсем уж интим.

Соловьев с Песковым обсуждают путинский деловой отдых в тувинских горах. «Он любит нашу природу российскую. А козероги, увидев Путина, не стали убегать…» Действительно, козероги так полюбили Путина, что тут же вступили в «Единую Россию» и проголосовали за увеличение пенсионного возраста.

«Однако, дикая природа», — посетовал благостный Соловьев. — «Путин в надежных руках. Что, медведь, дурак что ли. Если он Путина увидит, то будет вести себя правильно». Медведь? Кто бы сомневался! Медведи они такие, вся правящая партия из них состоит.

Хотя, вы будете смеяться, но я почти уверен, что и в роли козерогов, и в роли медведей, и в роли деревьев в «сказочном лесу» снялись блестящие артисты из театра ФСО. Так что, действительно, президент в надежных руках.

Что это было, зачем они все это придумали? Если так дальше пойдет то нам, не дай Бог, еще расскажут про личную жизнь президента. Чур, меня, чур! Это уже против всяких правил королевского этикета.

Они так решили поднять его рейтинг. Еще немного и они скажут, что он — Лучший Друг Физкультурников и вообще победитель всего и вся. Они думают, что если каждую неделю нам подробно рассказывать о телодвижениях президента, то это вызовет у народа небывалое умиление, ласку и опять воздвигнет путинский рейтинг до небывалых крымских высот.

Он взял на себя эту чертову пенсионную реформу, молодец. Мужик сказал — мужик сделал. Но народу такой мужик не мил уже, народ привык исключительно к халяве. А затягивать пояса… Пусть сами затягивают те, у кого дворцы, яхты и все такое прочее.

«Рейтинг, вставай!» — колдуют кремлевские политтехнологи-сексопатологи. Рейтинг Путина — это единственное, на чем держится наша многострадальная Россия. Но все почему-то смеются после первого выхода в эфир и уже начинают сочинять анекдоты, ну, очень смешные. Здравствуй, Леонид Ильич!

Хотели как лучше… — говорил один знаменитый российский мастер афоризмов. Только зачем поднимать президента на смех. Эх, обидели такого хорошего человека.

Александр Мельман, «Эхо Москвы»