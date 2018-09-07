Профсоюз РЭП помог выпускнику выиграть суд у лицея, который требовал деньги за обучение 2 7.09.2018, 9:23

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Фотo: svaboda.org

Лицей в Калинковичах хотел стребовать 4200 рублей с сироты.

6 сентября суд Речицкого района оставил без удовлетворения иск Калинковичского аграрно-технического лицея против бывшего учащегося Вячеслава Горленко. Учреждение образования пыталась через суд взыскать с 23-летнего сироты 4188 рублей - столько государство потратило на его обучение. Судья Елена Калиновская решила дело в пользу учащегося, сообщает «Гомельская весна».

Житель Речицы Вячеслав Горленко воспитывался в интернате, так как его родители были лишены родительских прав. С 2010 по 2013 год молодой человек учился на электрогазосварщика в аграрно-техническом лицее в Калинковичах. После окончания лицея получил диплом - говорит, что без направления на работу.

В 2018 году лицей подал на сироту в суд - требовал вернуть средства, которые государство потратило на его обучение. Представители лицея утверждали на суде, что Вячеславу давали направление на работу на одно из сельскохозяйственных предприятий и он должен был отработать там, или, в противном случае, отдать государству затраченные на обучение средства.

«Я не получал направления на работу - искал ее самостоятельно. Не знал, что должен выплатить деньги за обучение», - сказал Горленко на суде.

Правозащитник Леонид Судаленко, который выступил представителем Горленко на суде, в судебных спорах акцентировал внимание на двух моментах:

Во-первых, согласно законодательству при распределении выпускника-сироты должны учитывать, где он будет жить. Вячеслав с 2003 года был зарегистрирован в родительском доме, закрепленным за ним как за сиротой. В 2013 году мать парня умерла, а дом пришел в непригодное для жизни состояние: там поселились бездомные, два раза дом горел, в нем нет ни крыши, ни пола, ни окон. Однако лицей не проверил, куда распределяется сирота и где он будет жить, в каком состоянии дом.

Во-вторых, иск в суд был подан позже намеченного срока. Учреждение образования узнало, что Вячеслав не приступил к работе, в 2014 году. Взимать деньги, согласно законодательству, администрация лицея должна была в трехлетний срок.

По итогам заседания судья отклонила иск лицея на том основании, что вышел срок давности.

Вопрос насчет жилья остается открытым. В 2018 году Вячеслав хотел стать на очередь на улучшение жилищных условий. Речицкие власти ему отказали, ссылаясь на то, что молодой человек имеет необходимые квадратные метры. Дом без окон, дверей, пола, с дырявой крышей и после двух пожаров коммунальные службы признали пригодным для проживания.