США: Асад готовится применить химоружие в Идлибе 1 7.09.2018, 9:32

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Этому есть множество доказательств.

Существует "множество доказательств" того, что сирийские правительственные войска готовятся использовать в провинции Идлиб химическое оружие. Об этом заявил в четверг, 6 сентября, новый спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джим Джеффри, сообщает dw.com со ссылкой на агентство Reuters.

Чиновник не объяснил, о каких конкретно доказательствах идет речь. "Я весьма уверен, что у нас есть очень серьезные причины делать подобные предупреждения", - отметил Джеффри. Он подчеркнул, что власти США расценивают любое наступление на Идлиб как "необдуманную эскалацию".

По словам Джеффри, наступление сирийских и российских войск на Идлиб, а также применение химического оружия может привести к большому потоку беженцев в Турцию. Он напомнил, что судьба Идлиба будет решаться 7 сентября на встрече сторонников Асада - России и Ирана, а также союзника повстанцев - Турции. "Завтра мы узнаем, готовы ли русские пойти на компромисс с турками", - заявил спецпредставитель по Сирии.

Что происходит в Идлибе

Президент Сирии Башар Асад готовит наступление на Идлиб, последнюю провинцию страны, значительная часть которой находится под контролем различных исламистских группировок и сирийской вооруженной оппозиции. Россия и Иран оказывают Асаду военную поддержку. По данным Сирийского наблюдательного совета по правам человека (SOHR), 4 сентября ВКС России провели в Идлибе около 30 бомбардировок. Турецкое государственное агентство Anadolu сообщает, что российские истребители и бомбардировщики наносят удары по жилым районам и позициям вооруженной оппозиции в провинции Идлиб, а также на севере провинции Хама.

В Тегеране 7 сентября пройдет саммит с участием президентов России, Турции и Ирана по ситуации в Сирии.