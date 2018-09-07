Atlantic Council: Новые санкции могут стать для Кремля фатальными 7.09.2018, 9:58

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коллаж: РБК-Украина

Россияне начали ощущать на себе всю дороговизну войны.

Российская интервенция в Сирии в поддержку режима Асада, оккупация Крыма, военное вторжение на восток Украины - все это может оказаться чересчур тяжелым финансовым бременем для России под управлением Владимира Путина. В первую очередь, конечно, из-за санкционного давления, а также из-за непомерных военных затрат, пишет аналитик американского центра Atlantic Council Андерс Аслунд в статье для Project Syndicate, передает Голос Америки.

Рост российской экономики остается плачевно медленным и низким - всего 1,5% в год, однако при этом российский режим тратит ежегодно до 5,3% ВВП на военные нужды, а юридические, торговые и другие потери забирают у страны еще не менее 3-4%, отмечает аналитик. Ощущая экономическую ситуацию на собственной шкуре, россияне начинают понимать, что война - дело дорогое; вместо повышения уровня жизни населения, Кремль финансирует военные операции в Сирии и восточной Украине, а также поддерживает оккупационные войска в Крыму. Несмотря на то, что это ограниченные операции, а Россия, будучи 11-й экономикой мира, вполне способна финансировать их в краткосрочной перспективе, если дело окажется затянуто на долгосрочную перспективу - это окажется уже совершенно другой коленкор.

За шесть лет, с 2008 по 2016 года, Россия значительно нарастила военные расходы: с 3,3%, что примерно соответствует уровню США, они возросли до 5,3%, пишет Аслунд со ссылкой на Стокгольмский аналитический центр Stockholm International Peace Research Institute. Согласно российской бюджетной статистике, гражданские расходы на оккупированный Крым у РФ составляют $ 2 млрд в год. Расходы на военные и гражданские цели на востоке Украины не афишируются и являются закрытой информацией, однако можно предположить, что они примерно равны крымским. По оценке Аслунда, в этом случае Россия тратит 0,3% ВВП только на две эти военные операции - а ведь еще есть Сирия, где РФ ведет себя гораздо активнее, нежели на востоке Украины.

К этому стоит прибавить также российские потери из-за санкций; страна теряет в торговле и инвестициях, и этого вполне достаточно для состояния стагнации на тот период, пока идут инспирированные ей конфликты, подчеркивает Аслунд. Санкции, которые вводят и продлевают США и Евросоюз, несмотря на все заявления России, работают вполне эффективно, считает аналитик. Пока что в мировых финансах ведущую роль играет доллар, а пока дело обстоит так, все долларовые операции находятся под контролем Министерства Финансов США. Поэтому финансовые санкции США могут обрубить России доступ к иностранным инвестициям.

Так, после начала санкционной войны, утратив доступ к долларовому финансированию, российские корпорации начали выплачивать долги по срокам их выплат (ранее они предпочитали их рефинансировать, – ред.). Итогом этого стало то, отмечает Аслунд, что общий международный долг России снизился с $ 732 млрд в июне 2014 года до $ 519 млрд в декабре 2015 года и с того времени оставался на этом уровне, совершая незначительные колебания. Международные валютные резервы России сократились с $ 510 млрд на конец 2013 года до $ 356 млрд на март 2015 года, однако впоследствии, постоянный профицит текущего счета позволил восстановить этот уровень до $ 458 млрд. Тем не менее, санкции привели к тому, что иностранные инвестиции в Россию составили менее 2% ВВП с 2015 по 2017, и почти половина из этих инвестиций – проекты прошлых лет.

Аслунд подчеркнул, что таким образом сократился импорт не только инвестиций, но и технологий. Да, России удалось удержать на уровне макроэкономическую стабильность и внешний баланс, однако она получила небольшой спад производства и значительное ухудшение уровня жизни граждан. Реальные располагаемые доходы россиян сократились на 17%, а инвестиции снизились на 12%, хотя за указанный период ВВП упал только на 0,5%.

Очень сильно упал торговый оборот между Россией и Украиной - он сократился на 80%. Остановка торговли сильно навредила Украине, однако РФ также потеряла немалый рынок экспорта и импорта, в частности - военных технологий и энергоносителей. Украина, которая некогда была важным потребителем энергии, с 2015 года занимается только транзитом газа - но не закупает его.

Россия также захватила немалые активы Украины в Донбассе и Крыму. Однако, согласно Договору о защите инвестиций 1998 года, украинские компании подали по меньшей мере восемь исков против России в арбитражный суд в Гааге. Незаконные конфискации могут стоить России около $ 10 млрд, пишет Аслунд. Впрочем, быстрого решения конфликта в Украине не предвидиться, так что РФ может оттянуть для себя срок этих потерь.

Гораздо опаснее для России американские санкции - так, новые меры, введенные в апреле и августе в ответ на вмешательство РФ в выборы и отравление Скрипалей, значительно повлияли на российский рубль и фондовый рынок. Теперь, Конгресс начал новое санкционное наступление после не понравившегося ему саммита Путина и Трампа в Хельсинки, пообещав новые санкции в ноябре. И в этой ситуации те проценты ВВП, 3-4%, которые теряет Кремль, считая их контролируемыми (примерно $ 45-60 млрд) могут стать для Кремля фатальными, убежден Аслунд.

Напомним, Госдепартамент США объявил о введении с 22 августа новых санкций против России в связи с отравлением Скрипалей в британском Солсбери. США поставили России ультиматум и могут приостановить дипломатические отношения. Первый пакет новых санкций вступил в силу 27 августа.

Он касается прекращения техсодействия и финансирования российских военных программ, приостановки выдачи РФ госкредитов и финпомощи США, запрета на продажу товаров военного назначения и приостановки выдачи лицензий на экспорт товаров и технологий двойного назначения. Под санкции не попали поставки в рамках космических программ и в сфере безопасности полетов гражданской авиации.

5 сентября Совет Евросоюза продлил еще на полгода индивидуальные санкции против Российской Федерации относительно более 150 человек и около 50 компаний за агрессию против Украины. Всего в санкционном списке 154 человека и 44 субъекта предпринимательской деятельности. По данным журналиста Рикарда Йозвяка, убитого главаря "ДНР" Александра Захарченко должны удалить из списка.

Индивидуальные санкции Евросоюза впервые были введены 17 марта 2014 года и постоянно продлевались на полгода. Срок их действия истекал 15 сентября.