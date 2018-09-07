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«US Open»: Обидчица Саснович и Соболенко Наоми Осака — первая японка, вышедшая в финал «мэйджора»

  • 7.09.2018, 10:03
Наоми Осака
Фото: Kyodo News/Getty Images

В полуфинале Наоми Осака обыграла американку Мэдисон Киз.

Обыграв в полуфинале "US Open" американку Мэдисон Киз (6:2, 6:4), Наоми Осака (19 ВТА) стала первой японкой в истории мирового тенниса, которая достигла решающего раунда на турнирах "Большого шлема", сообщает pressball.by.

Примечательно, что в матче с Киз Осака отыграла все 13 брейк-пойнтов на своей подаче.

Напомним, по Открытом чемпионате США японка стала камнем преткновения для двух белорусок — Александры Саснович и Арины Соболенко.


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