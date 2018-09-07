Россия растеряла кредиторов 2 7.09.2018, 10:15

1,471

Попытка российского правительства занять деньги для бюджета обернулась очередной фрустрацией.

Объявив аукцион госдолга, Минфин шокировал рынок, отменив его за несколько минут его начала со ссылкой на "резко возросшую волатильность", пишет finanz.ru.

Размещение облигаций федерального займа на 15 млрд рублей, запланированное на среду, было признано несостоявшимся.

И хотя Минфин отменял аукционы и ранее - в апреле после введения санкций против "Русала" и в августе, когда угроза новых санкций отправила рубль в пике, - рынку сообщали об этом заблаговременно, за день до традиционной даты размещения.

Срыв анонсированного аукциона в сам день продажи бондов состоялся впервые с апреля 2014 года.

Настроения глобальных инвесторов в развивающиеся рынки, которые были главным кредитом правительства России с 2016-17 гг, одолжив ему 22 млрд долларов, сейчас "находятся в худшей фазе как минимум за последние два с половиной года", сказал Bloomberg стратег Danske Bank Владимир Миклашевский.

Стремительно дешевеют южноафриканский ранд, бразильский реал, потерявшие более 20% с начала года; индонезийская рупия обвалилась до минимумов азиатского кризиса 1998 года, а Турция и Аргентина погрузились в полноценный валютный кризис с девальвацией валют к историческим минимумам.

"Все напряглись и ждут очередного 1998 года", - говорит Миклашевский.

Страдают не только страны со слабым платежным балансом или дефицитом валютных доходов, отмечает руководитель азиатской макростратегии Deutsche Bank Самир Гоэл: речь "все чаще идет об эффекте домино, который в основном происходит из-за перекрестных вложений".

Нерезиденты распродают российские бонды из-за риска санкций, падения рубля и убытков, составивших 12% с июля, что, по данным Bloomberg, является четвертым худшим результатом среди аналогичных бумаг ЕМ.

Масла в огонь подлил российский ЦБ, добавляет Миклашевский: Эльвира Набиуллина в начале недели заявила о возможности повышения ключевой ставки для защиты рубля.

Выходить на рынок после такого сигнала - это все равно что сказать "рейс состоится и без пассажиров", иронизируют аналитики Райффайзенбанка: инвесторы предпочтут дождаться более высоких ставок и купить ОФЗ по ценам ниже.

После заявлений Набиуллиной рынок госдолга просел к новым минимумам с декабря 2016 года: доходность средне- и долгосрочных выпусков поднялась выше 8,9% годовых, а индекс RGBI, отражающий котировки ОФЗ, с начала недели потерял 1,21 пункта.

План по займам на рынке за второй квартал был провален: Минфин привлек меньше половины от заявленной суммы - 197 млрд рублей из 450. И уже ясно, что план на третий квартал также выполнен не будет, говорит директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

Решение Минфина все же провести аукцион выглядит "непонятным", отмечает он: создается ощущение, что центробанк и правительство действуют в противофазе и "не до конца осознают и ощущают всего возможного масштаба надвигающейся катастрофы".

"Повторение сценария 2014 года становится возможным, - говорит Тремасов. - Такого уровня напряжения на мировых рынках, усиливаемого в нашем случае риском санкций, мы давно не видели".