Пофестивалили 1 7.09.2018, 10:41

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Сложить два плюс два – для этого супермозга не надо.

«Великобританию - Лондон и другие города - ежегодно посещают тысячи граждан России», - так в Кремле наконец прокомментировали последние находки британских криминалистов, обнародовавших фото и имена предполагаемых отравителей Скрипаля и его дочери, пишет телеграм-канал «СерпомПо».

Солсбери, где жил Скрипаль – место, безусловно любопытное – тут в местном соборе лежит один из немногих сохранившихся экземпляров Великой хартии вольностей 13 века, да и знаменитый Стоунхендж недалеко. Но вот почему-то англосаксы не поверили, что два российских гражданина приезжали в этот городок исключительно с культурно-познавательными целями.

Если говорить откровенно, то «Петров» и «Боширов» вели себя не как традиционные туристы. Прилетели в Лондон. На следующий день поехали в Солсбери, пробыли там пару часов, уехали. Утром следующего дня (когда и был отравлен Скрипаль и дочь) опять приехали в Солсбери из Лондона. Пробыли там несколько часов. И вечером улетели в Москву. Странно для туристов, неправда ли?

Что англичане рано или поздно предъявят «городу и миру» предполагаемых «мстителей» - об этом мы писали еще полгода назад. Британцам нужны были время и человеческие ресурсы. Они отсмотрели несколько тысяч часов видеозаписей и выбрали (с использованием специализированных компьютерных программ) подозреваемых. А в чем проблема - у них на одиннадцать жителей одна камера наблюдения приходится. Да и погода сыграла дурную шутку – в эти дни выпал снег, и народу на улицах было немного. Это сильно облегчило работу исследователям видеозаписей.

Ну, а дальше сложить два плюс два – для этого супермозга не надо.

Павел Судоплатов в гробу переворачивается, наблюдая как его последователи упражняются, растеряв всю квалификацию.