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Фотофакт: На Мальдивах открывают первый отель на дне океана

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  • 7.09.2018, 11:07
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Из спальни, расположенной на нижнем этаже, можно подсматривать за жизнью морских обитателей.

На острове Рангали в курортном комплексе Conrad Maldives Rangali откроется первый в мире двупалубный отель с подводными номерами, сообщает vokrugsveta.ua.

Нижняя палуба находится на глубине 5 метров у кораловых рифов Индийского океана. Из спальни и ванной открывается невероятный вид на жизнь подводного царства.

Двупалубная вилла называется Muraka и обошлась хозяину отеля в $15 миллионов.

Номер люкс разработан архитекторами Crown Company, а строился новозеландской фирмой M J Murphy Limited, которая специализируется на аквариумных технологиях.

Подводная часть люкса связана с верхней палубой винтовой лестницей.

Наверху расположилась небольшая спальня, ванная, дамская комната, комнаты для персонала и охраны, кухня, бар и столовая.

А верхняя палуба для отдыха спроектирована так, чтобы можно было наблюдать восход солнца над океаном.

Вилла Muraka октроется в конце 2018 года.


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