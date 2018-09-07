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С середины июля Марадона возвращался в Беларусь

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  • 7.09.2018, 11:21
Фото: ТАСС

Но, кажется, уже не вернется.

Шторм под названием Диего Марадона ходил вокруг да около Беларуси с середины мая, когда одиозный аргентинец и брестское «Динамо» подписали контракт, пишет tribuna.com.

Мы слышали раскаты грома, но циклону постоянно что-то мешало: то чемпионат мира, то еще что-нибудь. Хотя однажды полило по-настоящему. 16 июля Марадона выпал в брестском аэропорте, но ненадолго, всего на день. Потом снова были только всполохи на горизонте, казалось, что вот-вот начнется, но…


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