Украинская разведка: В Кремле на место Захарченко хотят поставить Гиркина 7.09.2018, 11:28

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Игорь Гиркин

В Донецке находится группа сотрудников ФСБ, которая уничтожает доказательства своей причастности к ликвидации.

За уничтожением главаря террористов ДНР Александра Захарченко стоит непосредственно ФСБ РФ. В Москве думают заменить его Игорем Гиркиным (Стрелков). Об этом в эфире 5 канала заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий, сообщает liga.net.

"По данным военной разведки Украины, непосредственно за уничтожением Захарченко стоит ФСБ РФ", - сказал он.

По информации разведки, ресторан "Сепар", в котором произошел взрыв, находился под непосредственным контролем ФСБ РФ. Он был полностью технически оборудован в оперативном отношении - там можно было фиксировать на видео и аудио все происходящее, "и ФСБ знала все мероприятия, которые проводил Захарченко в кафе", сказал Скибицкий.

Он также заявил, что сейчас в Донецке находится группа сотрудников ФСБ, которая уничтожает доказательства своей причастности к убийству.

Кроме того, ФСБшники подбирают нового главаря террористам ДНР. По словам представителя ГУР, Москва рассматривает возможность вернуть экс-главаря террористов, россиянина Игоря Гиркина (Стрелков) обратно в Украину для того, чтобы он "сделал все возможное для стабилизации обстановки".

31 августа 2018 года главарь подконтрольной Кремлю террористической организации ДНР Александр Захарченко был взорван и смертельно ранен в кафе "Сепар" во временно оккупированном Донецке. Вместе с ним убит и его охранник. Еще два человека - "глава минфина ДНР" Александр Тимофеев про кличке "Ташкент" и другой охранник Захарченко - выжили.

Боевики заявили, что это "дело рук украинских диверсантов" и "задержали подозреваемых". МИД РФ обвинил Украину в ликвидации Захарченко, СК РФ даже завел дело за "акт международного терроризма". В СБУ говорят - террориста убрали свои.