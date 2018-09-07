Эксперт: Сегодня в вопросе Томоса мяч на стороне Украины 7.09.2018, 11:50

Московский патриархат окончательно потерял свое влияние.

Последние новости из резиденции Константинопольского Патриархата вселяют уверенность в сторонников украинской автокефалии.

Между тем в самой Украине необходимо предпринять усилия для создания Поместной Православной Церкви.

Об интервью krynica.info заявил с болгарский богослов, профессор Иван Стоянов.

– Сегодня взоры всего православного мира, и не только православного, прикованы к Константинополю и Киеву. Как Вы оцениваете последние события, синаксис, а особенно встречу Вселенского патриарха Варфоломея и Кирилла?

– По моему мнению, ничего сверхъестественного, сенсационного не произошло. Не вдаваясь в исторические подробности, могу сказать, что позиция Константинополя в отношении Киевской митрополии и канонических границ Московского Патриархата была сформирована еще в конце XVII – начале XVIII веков и с этого времени практически не изменилась. Другой вопрос – это возможность реального влияния Константинопольского патриархата на изменение фактической ситуации: во время существования Османской империи, Российской империи Вселенский патриархат был не в состоянии что-либо изменить, но как только условия менялись, происходили конкретные действия. Например – предоставление автокефалии Польской Православной Церкви именно на основании канонической юрисдикции Константинополя над Киевской митрополией. Ну и позицию Вселенской патриархии на Всеправославном совещании 1948 года в Москве стоит вспомнить, ведь Константинопольский патриарх отказался от личного участия.

– Однако 31 августа, как нам кажется, разговор был достаточно жестким…

– Именно так, ведь, как отмечают практически все эксперты и аналитики, политика компромиссов, которую проводил патриарх Варфоломей в отношении Московского патриархата в течении последних десятилетий, закончилась крахом еще в 2016 году, когда РПЦ отказалась от участия во Всеправославном соборе на Крите. Кроме того, несмотря на все заверения, Московский Патриархат так и не смог за более чем 25 лет уврачевать разделение Православия в Украине, наоборот, разделение только увеличивалось, а Московский Патриархат стабильно терял влияние в украинском обществе.

– Возможно тут повлияла аннексия Крыма и война на Донбассе?

– На мой взгляд, эти события явились только дополнительным катализатором, когда процессы в обществе начали происходить значительно быстрее. Но, если мы посмотрим на социологию, и до войны Московский Патриархат в Украине стабильно терял доверие общества и прихожан. Да, процесс был медленный, но он происходил. И это при том, что с 1992 года и до 2014-го украинская власть де-факто была на стороне Московского Патриархата.

– Что же, на Ваш взгляд, повлияло на такую жесткую позицию Вселенского патриарха, на резкое изменение его позиции в «украинском вопросе»?

– Я уже отмечал, что позиция относительно канонической принадлежности Киевской митрополии была давно сформирована и не менялась. Но для ответа на данный вопрос я хочу обратить внимание на слова Московского патриарха Кирилла: «Мир изменился». Действительно, в мире, особенно во Вселенском Православии, произошли грандиозные изменения, которые и дали возможность Константинополю быть жестким.

Во-первых, распался т.н. «социалистический лагерь» и СССР, которые позволяли Москве фактически контролировать большинство Поместных Православных Церквей. Сегодня этого уже нет. Конечно, мы можем говорить о прорусских сантиментах отдельных иерархов, но реально возможность политико-религиозных манипуляций со стороны Московского Патриархата минимизировалась, а авторитет Константинопольского патриарха стал значительно больше, что показал Всеправославный собор 2016 года. Уже очевидно, что Москве не удастся инициировать глобальный кризис в мировом православии.

Во-вторых, отсутствие практических конструктивных предложений со стороны патриарха Кирилла. Насколько я в курсе, был старый список аргументов «против» и никаких попыток найти реальное решение «украинского кризиса», преодолеть разделение. Как справедливо было замечено, невозможно держать миллионы людей вне Вселенского Православия только через амбиции Московского Патриархата.

Поэтому разговор, хотя и был долгим, практически не получился.

– Вы знаете, что украинские СМИ и представители Церквей, уже несколько раз «переносили» дату предоставления Томоса. Теперь называется дата 14 октября, праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Какое Ваше мнение?

– Даже если судить исключительно по информации открытых источников, Константинопольский патриархат практически максимально выполнил действия, необходимые для предоставления Томоса. Теперь остается нерешенным главный вопрос – объединение УПЦ КП, УАПЦ и части УПЦ МП. Смогут ли все заинтересованные в Украинской Поместности отбросить личные амбиции, сесть за стол переговоров и выработать конструктивную позицию, приемлемую для Константинопольского патриархата, до октября? Это покажет время. Сейчас, если можно так выразиться, «мяч на стороне Украины».