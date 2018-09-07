Как владение пикой сделало конницу наших предков лучшей в мире 7.09.2018, 11:58

У литвинов пика и копье были одними из самых распространенных типов оружия.

Трудно сказать, когда появилась на свете первая пика. Возможно, тысячи лет назад пращуры привязывали к гибким ивовым прутьям острые камни, стремясь получить оружие для охоты или для нападения на соседнее племя, пишет litvin.pl.

У литвинов пика и копье были одними из самых распространенных типов холодного оружие для рукопашной схватки. Именно владение пикой наравне с искусством выездки коня практиковали воины первых князей Великого княжества Литовского. Незаменимым орудием стала кавалерийская пика в битвах литвинов с татарами, когда на земли ВКЛ стали налетать грабительские партии ордынцев.

К 19 веку тактика кавалерии не отказалась от применения пики. В наполеоновских войнах польские и литвинские уланские полки имели на вооружении древковое оружие. В руководствах по владению пикой отмечалось, что пика производит на врага самое сильное моральное впечатление и раны, нанесенные ею, бывали обычно смертельными.

Наблюдатели отмечали, как в первых боях 1812 года уланы из армии Наполеона могли наносить пикой противникам рассекающие удары, будто саблей. Приемы владения пикой передавались в литвинской кавалерии еще со времен осевших после разрешения Витовта на землях ВКЛ всадников Золотой Орды.

На исходе средних веков европейская кавалерия больше полагалась на стрельбу из пистолетов и мушкетонов, выступая в атаку ровными рядами. Так действовали рейтары и драгуны. Но с 16 века польские и литвинские кавалеристы вынуждены были иметь дело с подвижным противником из степей, отражая вторжения татар и османов. Литвины отлично усвоили науку отражения ударов древком пики. Опытный кавалерист в индивидуальной схватке мог насквозь проткнуть своего врага.

Искусство владения пикой поляков и литвинов в Италии, где дрались за свободу легионы Домбровского, впечатлили самого Наполеона Бонапарта. Это уланы могли в лихой кавалерийской атаке захватить тысячу пленных и несколько орудий, потеряв несколько своих бойцов. Так действовали уланы знаменитого «Легиона Вислы». Недаром Наполеон пожелал иметь в составе своей гвардейской кавалерии полк польских улан.

Пики получали и татарские формирования кавалерии возрожденного наполеоном в 1812 году Великого княжества Литовского. Известен факт выдачи пик всадникам виленского эскадрона литовско – татарской кавалерии капитана Мустафы Мурзы Ахметовича.

Пика литвинской легкой кавалерии в начале 19 века не превышала трех метров. Такой размер обуславливался тактикой. Трехметровая пика была незаменима при отбитии уларов врага, при нанесении ударов подтоком, при уколах противника острием.

Молодой улан после овладения приемов удержания пики на полном скаку учился наносить легкие удары противнику в лицо, в шею, в переносицу. Среди приемов эффектным был удар, когда сила его сосредоточивалась в одном указательном пальце. В мемуаров участников испанской эпопеи Наполеона имеются сведения о том, как уланы намеренно бросались в толпу гверильясов, ловко орудуя пиками и отбивая ими штыки пехоты противника.

Пехотинец для поражения кавалериста должен был приблизиться к нему на три шага, а пика давала улану преимущество в три дополнительных шага. Французский военный теоретик генерал Жомини отмечал, что особенно несокрушимой была уланская атака при проведении ее всей единой шеренгой пикинеров. При атакой атаке легким пикинерам не могли противостоять ни карабинеры, ни кирасиры, ни драгуны.

Подражать литвинам во владении пикой пытались русские, французские, голландские, британские кавалеристы. Но только польско-литвинские всадники на протяжении всех наполеоновских войн справедливо снискала славу виртуозов владения пикой. Интересно, что в Гвардии Наполеона первой шеренге полка голландского «Красных улан» полагались пики. Но в реальных схватках с казаками это оружие голландцы отбрасывали, полагаясь на сабли.

В сражении при Рейхенбахе в мае 1813 года литвины и поляки пиками в конной атаке сбили сразу два драгунских полка неприятеля, затем они ударили на 2 эскадрона русских улан, которые тоже были опрокинуты. Не выдержали блестящего натиска после улан и русские гусары, которых уланы Наполеона при поддержке конных егерей Гвардии прогнали за вторую линию боевого построения сил принца Евгения Вюртембергского.