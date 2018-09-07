Работа мечты: в Лапландии ищут помощников для Санты 7.09.2018, 12:04

Если вы не боитесь холода и верите в чудеса, эта работа для вас.

Санта-Клаус ищет ответственных и добрых эльфов, которые помогут ему организовать праздник для тысяч туристов, которые приедут в Лапландию этой зимой. Те, кто предпочитает общаться с животными, а не с людьми, могут ухаживать за оленями, хаски и лошадьми, пишет «Вокруг света».

Кроме того, в Финляндии открыты вакансии поваров, офисных работников, экономок и закупщиков продуктов. Работы хватит всем.

Более творческих людей могут заинтересовать вакансии гидов и фотографов. Большинство туристов, приезжающих в Лапландию, мечтают запечатлеть на камеру не только дом Санта-Клауса, но и Северное сияние. Понимая это, одна из туристических компаний начала организовывать экскурсии в сопровождении фотографа, который помогает людям сделать максимально качественные снимки, независимо от техники, которой они пользуются.

Тем, кто собирается праздновать Новый год в Лапландии или приехать сюда на работу, полезно будет знать, что снег здесь лежит примерно 200 дней в году, а Северное сияние можно увидеть в течение двух месяцев, пока длится полярная ночь. В свободное время можно кататься на сноуборде и лыжах.

Узнать подробнее о работе в Лапландии можно здесь.