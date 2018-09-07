На рынках России паника: рубль обновил рекорд падения за 2,5 года 1 7.09.2018, 12:06

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От российских гособлигаций массово избавляются в ожидании новых санкций из-за дела Скрипалей.

Рубль ускорил обвал на торгах в четверг на фоне панической распродажи российских гособлигаций и масштабной скупки валюты зарубежными игроками, ожидающими усиления санкций против РФ.

Курс доллара с расчетами "завтра" взлелел до 69,2325 рубля - максимального уровня с марта 2016 года. Евро впервые с апреля пробил отметку 80 на 17.24 мск стоил 80,4150 рубля, сообщает finanz.ru.

Вялые торги первой половины дня взорвал крупный покупатель валюты, который появился на рынке около 15.30 мск и взвитил курсы на 80 копеек меньше чем за час.

Сделки начались сразу после того, как открылись американские биржи - скорее всего, покупка пришла оттуда, сказал Reuters дилер крупного российского банка.

В течение 45 минут таинственный покупатель ликвидировал 70% заявок на продажу долларов, которые на тот момент были зарегистрированы биржей, а общий объем скупки превысил 1 млрд долларов.

Вероятно, распродажа рублей связана с предстоящим заседанием СовБеза ООН, которое было экстренно созвано Великобританией, рассуждает источник Reuters.

В ООН представители Лондона намерены представить доказательства того, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля отравили "Новичком" кадровые офицеры российской военной разведки Александр Петров и Руслан Боширов.

Накануне британский премьер Тереза Мэй заявила, что операция не могла не получить согласование на высшем уровне российского руководства и призвала ускорить введение новых антироссийских санкций. В четверг Еврокомиссия сообщила, что этот вопрос будут рассматривать правительства стран ЕС, а банковский комитет Сената США начал рассмотрение санкционных законопроектов.

Морально поддержать российский рынок решились глава МЭР Максим Орешкин и замминистра финансов Владимир Колычев: первый заявил, что у рубля нет фундаментальных причин для слабости и спрогнозировал его укрепление до 64 за доллар, а второй сообщил, что не видит "стресса" на рынке госдолга, откуда стремительно уходят иностранные инвесторы.

Но словесные интервенции оказались ударом по воде. Паника только усилилась, констатирует директор аналитического департамента "Локо-Инвест" Кирилл Тремасов.

Долговые бумаги правительства РФ продолжают дешеветь, теряя в цене 12-13% с начала апреля. Доходность долгосрочных облигаций федерального займа поднялась выше 9% годовых впервые почти за два года.

Индекс цен RGBI, отражающий цены ОФЗ, потерял еще 0,62 пункта. Настроение инвесторов в развивающиеся рынки худшее как минимум за два года: валюты Турции, Аргентины, Бразилии и Индии сыпятся, как домино, и "все ждут повторения 1998 года", говорит стратег Danske Bank Владимир Миклашевский.

Страновые риски России резко выросли: стоимость страховки от дефолта по госдолгу взлетела до 173 б.п., обновив годовой максимум. "Похоже, рынок реагирует на обострение в деле Скрипалей и ждёт санкций", - делает вывод Тремасов.

Ближайшей целью для доллара становится отметка 70 рублей, говорит аналитик "Фридом Финанс" Анастасия Соснова.

В случае санкций против госдолга и госбанков в жестком варианте, который обсуждается в Сенате США, рубль обвалится до уровней 80-82 за доллар, прогнозирует главный экономист "Ренессанс Капитала" Олег Кузьмин.