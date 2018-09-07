Николай Соляник: Это не просто позорно, это говорит о непорядочности всей системы 7.09.2018, 12:15

Активист из Гродно требовал у милиции вернуть его имущество и получил штраф.

Ленинский районный суд г. Гродно рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении главы областной организации ОГП Николая Соляника. Судья Елена Петрова вынесла постановление о привлечении его к административной ответственности по ст. 17.1. КоАП (мелкое хулиганство).

Николай Соляник так объяснил ситуацию журналистам "Гродненской Весны":

- Когда меня задержали за попытку провести флешмоб в полосатой робе, мне стало плохо, и поскольку я инвалид второй группы, меня доставили в больницу. А там у меня украли мою полосатую робу, подготовленную к флешмобу. Я возмутился и потребовал ее вернуть, и говорил, что там у меня большая сумма денег. Я уверен, что одежду забрала милиция. Якобы милиция по факту кражи даже открыла дело. Но почему-то в Ленинском районном суде стали судить меня за то, что я когда требовал вернуть мне мои вещи - якобы матерился. Но я вообще не ругаюсь и тогда не сказал ни одного нецензурного слова. Тем не менее меня оштрафовали на 122,5 рубля. Это не просто позорно, это уже говорит о порядочности всей системы.

Напомним, что Николай Соляник уже осужден за тот случай, и его обвинили в неподчинении милиции и проведении несанкционированного мероприятии в интернете. Тогда Судья Октябрьского суда Гродно Гергель Татьяна не стала рассматривать фото и видеоматериалы задержания Николая Соляник неизвестными людьми в штатском. Эти фото и видеоматериалы хотели представить суду журналисты и свидетели того инцидента для установления истины. Но они так и не были рассмотрены судом. Видеоматериалы же в милиции куда-то пропали. Не сохранились до суда.

Суд в своем решении руководствовался показаниями милиционеров. Свидетели со стороны обвиняемого рассказывали совсем другую историю задержания, чем милиционеры. Однако их показания, которые они хотели подкрепить фото и видеоматериалами, не оказали влияния на судебное решение.

Николая Соляника, руководителя Гродненской областной организации ОГП признали виновным в том, что он организовал пикет в интернете и оказывал милиции неповиновение при задержании аж в двух местах города. В результате его оштрафовали на 25 базовых величин.

Общественно-политические активисты в знак протеста против такого ведения суда, который был над Николаем Соляником, вышли из зала.

Николая Соляник вместе с другим активистом ОГП Александром Лаврентьевым 3 июля текущего года насильственно и грубо задержали люди в штатском возле дома, где живет Лаврентьев. Активисты хотели в полосатых тюремных робах устроить флэш-моб и показать, как нарушаются гражданские конституционные права в Беларуси.

Николай Соляник имеет инвалидность второй группы, у него больное сердце. Вскоре после насильственного задержания он был доставлен в больницу. Через день активист документально зафиксировал побои сотрудниками силовых структур. После этого рассмотрение административного дела было отложено.

То решение суда Николай Cаляник уже обжаловал в областном суде. Рассмотрение дела состоится 13-го сентября.

Новая судебное постановление также будет обжаловано.