Синоптики: В этом году в Беларуси может быть самое длинное лето 7.09.2018, 12:25

Погода делает сентябрь более похожим на середину июля.

Погода в выходные продолжит радовать температурой, более характерной для середины июля. Такой длительный летний период в этом году вполне может оказаться самым продолжительным за всю историю метеонаблюдений, сообщает tut.by со ссылкой на Белгидромет.

В субботу, 8 сентября, ожидается облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами по стране слабый туман. Ветер восточный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +10…16°С, во второй половине дня воздух прогреется до +20…26°С.

В воскресенье ситуация во многих регионах не изменится — теплый воздух и повышенный фон атмосферного давления останутся хозяевами погоды. Будет преимущественно без осадков, только днем в отдельных районах Гродненской области возможны кратковременные дожди. Ветер восточный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +10…15°С, днем +21…26°С.

В связи с праздником города минчан и гостей столицы в выходные природа порадует чудесной летней сухой погодой. Температура воздуха ночью +13…15°С, днем +23…25°С.

Кстати, купальный сезон еще в разгаре. По данным гидрологов, температура воды находится в основном в пределах +17…22°С.