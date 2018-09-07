Новый фронт войны с Путиным Нолан Петерсон, «Новое время»

7.09.2018, 12:30

Кремль регулярно провоцирует кризисы, чтобы отвлечь российское общество.

После четырех лет непрекращающихся боев, артиллерия продолжает ежедневно громыхать на Донбассе: по всей 400-километровой линии фронта единственной сухопутной войны в Европе, где украинские военные ведут боевые действия против объединенных сил пророссийских сепаратистов, иностранных наемников и регулярных войск РФ.

Годами последствия войны не выходили за пределы географии боев на Донбассе. Однако этим летом РФ активизировала свои военно-морские силы в Азовском море: там стали преследовать торговые суда – фактически блокируя водоем, через который проходит примерно 80% экспорта Украины.

«Действия России по пресечению морского транзита – еще один пример ее продолжающейся кампании по дестабилизации Украины, а также пренебрежения международных норм, – заявила в четверг пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Науэрт. – Мы призываем Россию прекратить притеснения международного судоходства в Азовском море и Керченском проливе».

Вдоль побережья Азовского моря Украина построила сеть береговой обороныВ мае Россия открыла мост через Керченский пролив, соединяющий материковую Россию с Крымским полуостровом – территорией Украины, которую РФ захватила в 2014 году. Керченский пролив – единственный водный канал между Черным и Азовским морями. Из-за чего все морские перевозки теперь должны осуществляться под новым мостом РФ.

С завершением строительства моста, российские чиновники быстро ограничили тоннаж кораблей, проходящих через Керченский пролив. Это сопровождалось всплеском активности военно-морских сил РФ этим летом: с участием артиллерийских катеров, корветов и подводных лодок останавливались и терроризировались торговые суда, направлявшиеся в/из Украины Азовским морем.

Госдепартамент США заявил, что в последние недели Россия остановила как минимум 16 судов, направлявшихся в порты Украины. А с апреля число задержанных судов насчитывает сотни. Некоторые украинские госслужащие предупреждают, что такие действия РФ могут привести к эскалации непрекращающейся войны на суше.

«Мы видим, что это делается для того, чтобы блокировать украинские порты в Азовском море, усилить напряженность и, возможно, провести военные операции: напасть на Мариуполь, из которого экспортируют черные металлы, а также другие порты Азовского моря», – сказал президент Петр Порошенко в июле.

Франклин Холкомб, научный сотрудник Тартуского университета в Эстонии, специализирующийся на геополитике России, говорит, что у военной операции РФ против торгового флота Украины в Азовском море есть две основные цели.

Первая – эти действия должны подорвать авторитет украинских властей в глазах общества. Это – типична задача Кремля после того, как Украина, постсоветская страна, в результате революции 2014 года пошла по западному вектору развития.

Вторая – Россия хочет «контролировать оккупированный Крымский полуостров и окружающие его воды: тем самым, закладывая основу для подобных агрессивных действий в Черном море», – считает Холкомб.

Невозместимый ущерб

Только у России и Украины есть выходы в Азовское море. С апреля 2018 года из-за того, что россияне преследовали морские грузы в Азовском море, был перекрыт торговый поток в важнейшие порты Украины. Как сообщают официальные лица, морской трафик в Мариуполе снизился на 15%, а в порту Бердянска – на треть.

Некоторые украинские эксперты считают, что контроль РФ над морскими путями в Азовском море эквивалентен военной блокаде. […]

Кроме того, согласно исследованию Геологического надзора США (за 2010 год), в Азовском море находится 218 млн баррелей неочищенной нефти и 4093 млрд кубических футов природного газа. Пока эти резервы не задействовали ни Россия, ни Украина.

Привычки

Сейчас рейтинг президента РФ Владимира Путина находится под ударом из-за непопулярных пенсионных реформ в России. Следовательно, в Украине беспокоятся о том, что организованный в Азовском море кризис – инструмент президента РФ, чтобы переключить внимание с внутренних проблем на еще одну военную авантюру за границей. Которая к тому же – в интересах российских националистов. Наблюдатели говорят, что рейтинг одобрения Путина внутри РФ значительно возрос, после того как в 2014 году в Крыму была произведена военная операция. Путин может предпринять что-то подобное, если решит, что его политическое будущее становится шатким.

«Существует огромный риск того, что Кремль попытается усугубить кризис в Азовском море: ему приходится бороться с нарастающей социальной напряженностью, – говорит Холкомб. – Кремль регулярно провоцирует международные кризисы, чтобы отвлечь российское общество и оправдывать ухудшения социально-экономических условий».

Со своей стороны, Кремль говорит, что его военно-морское присутствие в Азовском море преследует всего одну цель: защитить свои силы в оккупированном Крыму и Керченском проливе.

По словам украинских военачальников, в Азовском море насчитывается около 1000 морских пехотинцев РФ. Многие военные эксперты полагают, что этого недостаточно, чтобы в обозримом будущем провести крупную десантную операцию. Однако в среду спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк сказал, что Россия «под видом тренировок для поддержания боевой готовности» наращивает вооружения и усиливает подготовку своих воинских частей вдоль побережья Азовского моря. В настоящее время в Крыму насчитывается около 40 тыс. российских военных, а в военно-морском флоте РФ – около 40 судов, закрепленных за Азовским морем. […]

Новый фронт

Вторые Минские соглашения, подписанные в феврале 2015 года, фактически заморозили войну в Украине по ее нынешним географическим границам.

Но война так и не закончилась. Более чем через четыре года после ее начала каждые три дня в бою погибает один украинский солдат. Мирные жители тоже часто гибнут: иногда – оказываясь под перекрестным огнем артиллерии или снайперов. Но чаще всего – подрываются на наземных минах. На данный момент война убила более 10 300 украинцев. […]

Последний населенный пункт линии фронта на юге – курортный город Широкино, который находится недалеко от Мариуполя (расположенного на Азовском море). Так называемая территория сепаратистов составляет около 20 миль береговой линии Азовского моря: примерно от окраины Широкино – до границы с Россией.

В годы тяжелых боев за Широкино ни одна сторона не использовала высадку морского десанта, чтобы атаковать противника с флангов. […]

Агрессия РФ в Азовском море угрожает расшатать непростое военное положение. Теперь украинские военачальники наращивают возможности защищать собственный торговый флот, а также отражать нападение российских войск.

«Это подготовка к возможной агрессии – высадке десанта на побережье Азова и в Одессе, – говорит бывший дипломат Александр Хара. – Если Украину смогут отрезать от моря, это нанесет непоправимый удар для нашей экономики».

После того, как в 2014 году РФ отобрала Крым, 80% военно-морского флота Украины оказалось в руках России. Однако вместо того, чтобы заменить утраченные в Крыму морские корабли, украинские военачальники приоритетом сделали создание «москитного флота»: прибрежные корабли, вооруженные современными противокорабельными орудиями.

В среду один из высокопоставленных военно-морских офицеров Украины заявил, что Украина наращивает свое военное присутствие в Азовском море, чтобы противостоять российской угрозе. С этой целью страна уже приступила к выпуску собственных артиллерийских катеров класса «Гюрза», стоимостью $30 млн, способных работать в неглубоких водах Азовского моря (около 9 метров).

Украинские СМИ сообщили, что к 2020 году у военно-морского флота Украины будет 20 патрульных катеров класса «Гюрза».

Украина также разрабатывает новое оружие для морских сражений. 18 августа Украина успешно протестировала новую противокорабельную крылатую ракету под названием «Нептун». Представители МО Украины говорят, что «Нептун», спроектированный и построенный в Украине, может поражать цели на расстоянии примерно 200 миль и топить военные корабли с водоизмещением до 5000 тонн.

Перспектива того, что РФ может осуществить высадку морского десанта повлияла на обстановку и учения украинских вооруженных сил в Азовском море. Вдоль побережья Азовского моря Украина построила сеть береговой обороны – кое-где она похожа на Нормандию с фотографий времен Второй мировой войны.

Также в регионе украинские танки проводят боевые стрельбы по морским целям. Солдаты полка «Азов» Национальной гвардии Украины, которые базируются в Урзуфе, на побережье Азовского моря, говорят, что их учения направлены на отражение морского вторжения.

«В целом, украинские военные проводят эффективную подготовку, чтобы отразить возможную агрессию в связи с эскалацией в Азовском море», – говорит Игорь Романенко, бывший украинский генерал.

Нолан Петерсон, корреспондент The Daily Signal, бывший летчик ВВС США и ветеран войн в Ираке и Афганистане, «Новое время»