Экономист: От российского рубля лучше избавляться – его ждут тяжелые времена 7.09.2018, 12:38

Вадим Иосуб

Игра с курсами валют имеет большую опасность для Беларуси.

Который день подряд в Беларуси растут курсы трёх главных валют – доллара, евро и российского рубля. "И если с долларом все понятно: он дорожает во многих странах, то с российским рублем не всё так просто", – говорит в эфире Еврорадио финансовый аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

По словам эксперта, в то время, когда из-за введённых США экономических и финансовых санкций в самой России доллар уже стоит более 60 рублей, а евро – свыше 80 рублей, рост курса российского рубля на белорусском валютном рынке выглядит подозрительным.

Вадим Иосуб не исключает того, что это может быть результатом игры Нацбанка на валютной бирже.

"Приказами курсы валют давно не регулируются. Сегодня, когда, к примеру, Нацбанк хочет как-то повлиять на курс той или иной валюты, он должен выходить на биржу и проводить валютные интервенции: если хочется, чтобы курс валюты был больше, – надо эту валюту покупать, когда хочется, чтобы было наоборот, – надо эту валюту продавать.

Правда, доказательств тому, что Нацбанк этим действительно в последние дни занимался, нет. Ведь наш "регулятор" не разглашает цифры своих операций на валютной бирже ", – говорит Вадим Иосуб.

И отмечает: искусственно влиять на курсы валют – не в интересах самого Нацбанка.

"Не секрет, что в нашей стране есть достаточно мощное лобби, заинтересованное в том, чтобы белорусский рубль стоил как можно дешевле. И прежде всего – относительно рубля российского. Что это за лобби – очевидно. Это все те, кто экспортирует свою продукцию в Россию.

А самые заинтересованные – те предприятия, которые свою продукцию экспортируют исключительно в Россию и больше никуда. И таких производителей или переработчиков у нас большинство. Логика их проста, и её можно понять: чем более дешёвый белорусский рубль по отношению к российскому, тем легче им продать свою продукцию на российском рынке. Тем более её там приобретают: растут продажи, растёт выручка и так далее. При этом забывают, что когда мы специально повышаем российский рубль по отношению к белорусскому, то это означает, что автоматом будет расти и курс доллара ", – объясняет аналитик" Альпари".

А с учётом того, что большинство внешних займов Беларуси – в долларах, кредиты предприятия также брали в долларах, то такая игра с курсами валют имеет большую опасность для страны.

Почему директоров белорусских предприятий мало волнует то, как отдавать долларовые кредиты и что делать тем, у кого "в заначке" лежат российские рубли, можно узнать, послушав и посмотрев полностью разговор с финансовым аналитиком "Альпари" Вадимом Иосубом здесь: