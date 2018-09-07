Назначен новый главарь «ДНР» 7.09.2018, 12:43

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Денис Пушилин

(обновлено) Окружение Захарченко бежало в Россию.

Так называемый председатель "Народного совета" "Донецкой народной республики" Денис Пушилин назначен новым исполняющим обязанности главы "ДНР". Об этом сообщает «Интерфакс».

"Народный совет" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" на заседании в пятницу досрочно снял полномочия с главы ДНР Александра Захарченко в связи с его гибелью.

Одновременно "народный совет ДНР" назначил исполняющим обязанности главы "ДНР" Дениса Пушилина до проведения "выборов".

Корреспондент "Интерфакса" передает с места событий, что "выборы" в "республике" назначены на 11 ноября.

Ранее в пятницу "генпрокуратура ДНР" объявила нелегитимным назначение Трапезникова на должность врио "главы республики" и назвала единственным легитимным органов власти "народный совет".

Информацию о назначении Дениса Пушилина главарем "ДНР" подтвердил РБК.

"Временно исполняющим обязанности главы "ДНР" избран "председатель народного совета республики" Денис Пушилин", - заявил РБК "депутат совета" Владислав Бриг.

В Telegram-канале террористов сообщается, что Трапезникову удалось договорится с Москвой, и "пока он остается на должности вице-премьера".

"Вице-премьер А.Тимофеев покинул территорию ДНР (он же "Ташкент", он же министр доходов и сборов). Как сообщают наши источники, с ним же выехал и Казаков и Север. Поговаривают, что назад уже никто не вернется. Сейчас известно, что вице-премьер Матюшенко и Никитина (ЦРБ) также покинули ДНР", - говорится в сообщении.

Бегство в РФ окружения ликвидированного накануне Александра Захарченко подтвердили официальные СМИ.

«Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что вице-премьер, министр доходов и сборов самопровозглашенной «ДНР» Александр Тимофеев и советник погибшего главы «республики» Александр Казаков покинули Донецк.

«Александр Тимофеев вместе с советником Захарченко Александром Казаковым покинули Донецк и отправились в Россию», — рассказал собеседник агентства, входящий в окружение погибшего главаря «ДНР» Александра Захарченко.

По его словам, такое решение было принято в целях безопасности. Возвращаться в Донецк, как уточнил источник, Тимофеев и Казаков в ближайшее время не собираются.