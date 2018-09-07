Брестское «Динамо» не может связаться с Марадоной 15 7.09.2018, 12:49

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Звезда аргентинского футбола преподнес брестчанам неприятный сюрприз.

Амбициозный проект по реформированию брестского «Динамо» вышел на новый уровень 15 мая. Тогда про клуб из РБ стали писать более-менее все мировые СМИ. Ребята объявили Диего Марадону председателем своего правления, пишет onliner.by.

В это долго не верили, но 16 июля аргентинец даже прилетел в Брест. Дал сумбурную пресс-конференцию, поручкался с футболистами, поглядел на победу солигорского «Шахтера» и на следующий день улетел. Да, обещал вернуться, но, кажется, обещания не сдержит.

Воссоединение с командой планировалось скорым. «Динамо» тогда стартовал в Лиге Европы. В пресс-службе клуба говорили, что Диего посетит ответный матч 2-го квалификационного раунда против «Атромитоса», проводившийся 2 августа в Афинах. Марадоны не случилось.

В итоге на неделе случилось следующее: клуб второго мексиканского дивизиона «Дорадос» объявил, что Диего станет его новым техническим директором.