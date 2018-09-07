Слишком долго боялись 6 Александр Обухович

7.09.2018, 13:33

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Александр Обухович

Есть ли выход из великой депрессии по-белорусски?

По версии исследователей буддизма, духовный учитель, легендарный основатель одной из трех мировых религий, получивший при рождении имя Сиддхартха Гаутама(позже он стал именоваться Буддой и Полностью совершенным Буддой), говорил, что счастье в соответствии наших потребностей нашим возможностям. Следовательно, есть два пути к счастью: либо повышать возможности, либо снижать потребности. Йог счастлив, не имея ничего. Поскольку не имеет потребностей. Но как-то следовать его примеру не очень хочется.

Боюсь, что для экономики Беларуси путь повышения возможностей в короткие сроки уже закрыт. Слишком долго оттягивали необходимые структурные реформы, слишком долго жили в условиях отрицательного накопления, растрачивая ресурсы на незаработанное потребление. И продолжаем так жить, лишая будущего и себя, и наших детей и внуков. Которые все чаще, планируя свое будущее, поглядывают то на Запад, то на Восток, не видя его в нашей стране.

В конце концов, для небольшой страны, уровень жизни населения которой критически зависит от экспорта, не имеющей существенных поступлений природной ренты, развитое производство необходимо. На одном экспорте услуг развитую страну не построишь, социальную сферу на приличном уровне поддержать не сможешь. Это даже г-н Трамп понял. Если, конечно, это - не финансовые услуги, которые в ряде стран дают весомый вклад в ВВП. Как в Швеции, Швейцарии, Австрии и других развитых странах. Но для этого нужен капитал, да и производство там развито и процветает.

К сожалению, производство, и промышленное, и в АПК, которое было развито в БССР, у нас уже длительное время стагнирует, в значительной степени устарело и перспективы его безрадостны.

Мы его просто проели. В существующей структуре значительная часть нашей экономики выглядит нежизнеспособной. А к структурным реформам мы еще и не приступали. Много предприятий уже умерло или свернуто до эмбрионального состояния, другие - на пути к этому. Похоже, экономику придется строить заново «с нуля». И в промышленности, и в АПК. Но любое производство, чаще всего, лишь часть бизнеса. И не обязательно главная часть, размещая заказы, можно сегодня получить продукцию, не имея собственного производства. Но долго такой бизнес в конкуренции не выживет.

И сам бизнес требует соединения труда и капитала. И времени для своего становления. Иногда - значительного. Так, например, средний срок становления машиностроительной фирмы составляет около 10 лет. Большую часть из которых бизнес убыточен. Причем в Беларуси бизнес в процессе становления не может рассчитывать в полной мере ни на источники капитала (банки маломощны и не имеют опыта проектного финансирования), ни на обученные трудовые ресурсы (обучить работе на современном предприятии было негде, часть перспективных специалистов эмигрировали).

Не стоит и рассчитывать, что Запад или Россия нам помогут. Запад, после Украины, и ввязываться не будет. А Россия будет продолжать вытягивать из страны человеческий капитал и придавливать конкурентов своих производителей. До полного запустения нашей страны.

В сложившихся условиях рассчитывать на реформы в массовом масштабе не приходится: вероятней всего, тогда получится хаос типа гайдаровских реформ начала 90-х. Скорее всего, придется идти путем одновременной реализации группы проектов, связанных исключительно общей для страны промышленной политикой. Которую еще предстоит разработать. И нежелательна массовая приватизация, поскольку масштаб цен и стоимость активов, на которые выйдет экономика в результате реформ, предсказать невозможно.

Но и существующим министерствам и концернам доверять реформы невозможно: менталитет и квалификация их специалистов застряли где-то в 70-х. Причем не на республиканском - на районном уровне.

Говорят, что война - слишком важное дело, чтобы можно было ее доверять генералам. И экономику страны нельзя доверять нашим чиновникам и экономистам: или в совок утянут, или гайдарономику внедрят. Да еще и под это безобразие идейную базу подведут.

Возможно, для проектов по реформированию экономики целесо-образно создать организацию типа НИРА, реализовавшую экономическую политику «Новый курс» администрации президента США Франклина Делано Рузвельта с 1933г. с целью выхода из масштабного экономического кризиса (Великая депрессия) в 1929-33гг. Обеспечив ей консалтинговую поддержку серьезных фирм. Последовательно, по мере готовности самой НИРА, передавая ей предприятия до полной ликвидации Минпрома и концернов. С задачей выстраивания из этого материала жизнеспособных бизнес-структур. Исключив вмешательство в ее дела и министерств, и вертикали.

Ключевой вопрос: кто пострадает при этих реформах? Реформы такого масштаба - дело длительное. Могут занять 10-15 лет.

На первых порах возможен спад. Особенно если за границей реформы не понравятся. Зависим мы пока сильно.

Серьезно пострадает население. В отсутствие денег придется очень сильно урезать расходы государства. Реально сократив большое количество госслужащих. Многим руководителям предприятий придется либо переучиваться, либо искать работу.

Придется реформировать систему образования: с нынешней современную экономику не построишь. Придется переучивать множество специалистов предприятий, формировать системы продвижения нашей продукции. Будут сильно недовольны коррупционеры всех мастей, поскольку нарушатся привычные схемы откатов и зависимостей. И будут саботировать и провоцировать население.

Сегодня власть боится реформ, поскольку в электоральный цикл они заведомо не укладываются. Недовольные, не только на улице, но и в коридорах власти, будут пытаться реформы сорвать, требуя несбыточного. И раскачивая государство.

Все это тяжело и больно. Но ведь и альтернативы нет. Не случайно правительство не сумело за 7 лет разработать даже простую антикризисную программу: во всех вариантах пострадавших предполагается очень много. Слишком долго боялись начать, слишком ситуация запущена. Под вопросом уже не только возможность сползания на уровень Гондураса, но и перспектива потери независимости. Если не по форме, то по существу.

Александр Обухович, «БелГазета»