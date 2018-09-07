«Я увидел на высоте флаг России, который сбил первым же выстрелом» 1 7.09.2018, 13:40

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Украинский танкист 30-й бригады – о штурме Саур-Могилы.

Ровно четыре года назад, 5 сентября 2014 года, были заключены первые Минские соглашения. Они зафиксировали линию фронта на Донбассе, сформировавшуюся по итогам сражения под Иловайском и летних кровопролитных боев на границе с Россией, censor.net.ua.

Одним из эпизодов боев в приграничье стал знаменитый "рейд Забродского", совершенный десантниками 95-й отдельной аэромобильной бригады в конце июля-начале августа 2014 года.

Результатом этого рейда стало взятие важной доминирующей высоты Саур-Могила на юге Донецкой области, а также создание коридора, через который подразделения ВСУ смогли выйти из так называемого "Южного котла". Десантникам помогали бойцы и других подразделений. Один из участников "рейда Забродского" танкист 30-й отдельной механизированной бригады Владимир Панасюк ("Сталкер") вспоминает бои за Саур-Могилу.

Десантники за танкистов пили стоя

- Как вы попали на Донбасс?

- Наша танковая рота стояла возле Крыма. Мы перекрывали перешеек в районе Армянска, чтобы русские не смогли зайти в Херсонскую область. Свой день рождения, 10 мая, я праздновал уже на позициях в районе перешейка. Были боевые дежурства, повседневные занятия, уход за техникой. Мы так дежурили до начала июля. Потом нас поменяла вторая и третья рота нашего батальона, и мы отправились, как нам тогда сказали – на полигон. То есть, мы точно не знали, куда именно мы едем.

- И где вы в итоге оказались?

- Это был даже не полигон, а какая-то база. Уже и не припомню, как населенный пункт назывался. Начали делать блиндажи. Командир нам сразу же сказал – следите за воздухом, потому что летают беспилотники и сбрасывают взрывчатку. Честно скажу, я сам не видел, как они что-то сбрасывают, а вот, как летают – видел. Такая черная птичка в воздухе кружила. Я это хорошо помню, потому что после этого нас "Градами" накрыло…

- Сколько времени вы провели на этой базе?

- Мы простояли там буквально пять дней. Загрузили боекомплект, доукомплектовали машины и двинулись танковым маршем в район Степановки, которая расположена неподалеку от высоты Саур-Могила. Там и состоялся первый бой. Сколько километров мы проехали, я определить не могу, потому, что тогда был наводчиком и местность видел только через прицел танкового орудия… Зато теперь я могу определить расстояние до цели в радиусе до двух километров. Одним словом, доехали мы до какого-то населенного пункта и отправили вперед разведку, чтобы те уговорили сепаров сдаться. Разговор продолжался часа два, но ничего из этого толкового не вышло. И тогда я в первый и в последний раз увидел в деле нашу авиацию. Красиво они тогда зашли – то ли МиГи, то ли "сушки" и сразу же сепары все драпанули на Саур-Могилу.

- Вы сразу же отправились на штурм?

- Нам сказали, что в лоб на Саур-Могилу мы не пойдем, потому что с высоты кургана нас будет видно, как на ладони. Поэтому мы совершили обходной маневр. Сначала мы двинулись в одну сторону, а какой-то момент мы резко развернулись в боевую линию и двинулись на Саур-Могилу... Как сейчас помню, была жуткая жара, и в танках нам очень хотелось пить. Со снабжением тогда у нас было не очень хорошо.

Атаковали мы точь в точь, как пишут старые советские книги по тактике - развернутой боевой линией, расстояние между танками по 50 - 100 метров. Наш взвод, в составе роты выехал на Саур-Могилу в центре, третий взвод справа, а первый взвод с командиром роты - слева. И тут на нашем пути неожиданно появилась дубовая роща. А там деревья такие, что и танками не завалишь. Мы быстро поняли, что через рощу пробиваться - не вариант. Выезжаем из посадки и обнаруживаем, едет один из наших танков, а у него башня горит. Оказалось, что он получил прямое попадание из РПГ прямо в прицел. У командира того танка было прозвище - "Ваха". Позже командир нашей роты приказал ему ехать в Амвросиевку на ремонт.

- Террористы хорошо укрепились на Саур-Могиле? С каким сопротивлением вы столкнулись?

- Выехали мы к довольно укрепленным позициям. Справа и слева стояли две ЗУ-23-2, а сама стелла была обложена то ли мешками с песком, то ли чем-то еще посерьезнее. Там же на памятнике были позиции снайперов. И над всем эти развевается огромный российский флаг с двуглавым орлом. А чуть ниже, размерами поменьше - флаг "ДНР". Мы обстреляли Саур-Могилу, а дальше за нами пошла наша пехота. Именно там у меня и был мой первый боевой выстрел...

- И куда был направлен ваш первый выстрел?

- Во время долгого марша на некоторых танках начали отказывать различные системы. На нашем – система управления огнем. Стрелять приходилось вручную. А тут командир роты получил команду от комбрига – как хотите, но российского флага на высоте не должно быть. Командир танка приказал сбить флаг. Смотрю в прицел: один снаряд пролетел - мимо, второй снаряд пролетел - тоже мимо. Тогда решил я прицелиться чуть ниже. Подкручиваю под самую стеллу. Выстрел - нет флага. Потом нам за эти действия 95-я бригада еще могорыч нам ставила на день ВДВ, который тогда отмечался 2 августа. Десантники из 95-й за танкистов пили стоя.

Четыре попадания из РПГ-7

- Как долго продолжался бой и чем он закончился?

- Бой на Саур-Могиле продолжался где-то часа два. Командир роты получил четыре попадания из РПГ-7, но его спасла динамическая защита "Контакт-1". Она сработала точь в точь, как в книжке пишут. После того, как мы из рейда вышли, его танк своим ходом на ремонт уехал. Мой же танк был без динамической брони, мы его сетками от кроватей увесили. Зачистив Саур-Могилу, мы оставили там свою пехоту. Сразу вам скажу, что снайперы противника были профессионалами. Одному из десантников 95-й, я уже не помню офицер он был или простой боец, они целили из СВД – не в бронежилет, а вокруг него. То есть, в руки, в ноги, и так далее.

- Эти события – они, когда конкретно происходили?

- Все это мы говорим о событиях последних чисел июля 2014 года. А первого августа наш экипаж отбился от своих - нас элементарно забыли в поле. Начало темнеть. Можете себе представить наши ощущения - зона боевых действий, вокруг нас кусты потрескивают. В общем, жутковато. Мы с механиком начинаем немножко паниковать. Говорим командиру танка - давай, мол, Ваня, валить отсюда. А он нам - не очкуйте, сейчас за нами приедут. Через полчаса и командир не выдержал. Собираемся и едем.

- Куда вы поехали?

- В Степановку. Там был блок-пост 95-й бригады. Они три раза нам помигали фарами и мы им три раза. Они тогда здорово испугались - шутка ли, танк едет, а никаких серьезных средств для противотанковой обороны у них тогда не было. Наутро мы пошли к командиру их взвода, и он нам сообщил, что мы теперь прикомандированы к 95-й бригаде. На день ВДВ, 2 августа, мы уже присоединились к парням из 95-й и двинулись с ними до пересечения дорог на Мариновку – Дмитровку и Снежное.

- Говорят, что участники рейда уже сталкивались с кадровыми российскими военными, вторгнувшимися в Украину. Вам довелось повоевать с русскими?

- Назову несколько случаев. Как я уже говорил, мы с 95-й бригадой доехали до перекрестка Мариновка – Дмитровка – Снежное. Там на холме был блок-пост. 95-я бригада сепаров оттуда выбила без помощи танков. Так вот, этот блок-пост совсем не шахтеры выкопали. Я тогда интересовался тактикой и фортификацией. Обустройством таких окопов мог командовать только кадровый военнослужащий, который в этом знает толк. Например, окопы были вырыты не прямой линией, а зигзагами. Через равное расстояние были обустроены позиции для стрелков и пулеметчиков.

Второй пример. В 9 или в 10 часов вечера стоим на этом блокпосту. Южнее от нас – Мариновка, а чуть в стороне – Кожевня (населенный пункт почти на границе с Россией. – Авт.). Выпала моя очередь дежурить. Смотрю в сторону Мариновки и вижу огромное количество светящихся фар. Подхожу к командиру и спрашиваю – это наши? Он не знает. Тогда вообще никто не знал, кто и где находится. Наблюдаю дальше и вижу, как одни "Грады" стреляют в сторону Амвросиевки, а другие – в сторону Степановки. Из-за "нуля" (с территории РФ, - Авт.) стреляют. Почему я в этом так уверен – да потому, что стоя на холме, я видел пограничный столб. А огонь велся с позиций, которые за этим столбом находились.

Третий пример. Нам дали приказ зачистить Дмитровку. Мы двинулись в обход и заехали в Кожевню. Вылез я в Кожевне из танка и вижу – вокруг "убитая" техника: "шестьдесятчетверки" без динамической защиты, сгоревшие ЗиЛы и заправщики. Едва только вылезаем из танков, как со стороны России нас начали крыть. Кстати, чуть позже, когда погиб старший лейтенант Артем Абрамович (танк Абрамовича был уничтожен 12 августа 2014 года в бою с российским танками в районе Саур-Могилы, - Авт.), со стороны России в нашу сторону двинулась колонна, насчитывающая 33 танка и два батальона пехоты. Мы сначала подумали, что это нас сепары обстреливали, но когда бойцы 95-й ездили на переговоры, то увидели, что вокруг села Степановка были установлены артиллерийские бусоли для наведения. Село стоит в низине, а бусоли были установлены как раз на возвышенностях, чтобы корректировать огонь по нашим позициям.

- Когда вы закончили свое участие в рейде Забродского?

- На том самом перекрестке нас сменили танкисты 1-й танковой бригады. В расположении 30-й бригады в Новограде я оказался 14 сентября.