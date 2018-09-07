У белорусских футболистов появился бело-красно-белый талисман 2 7.09.2018, 13:44

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Фото: abff.by

В основе концепта – идея воина.

В стране по-прежнему есть национальная сборная по футболу. Да, переживает не самые славные времена, но старается их как-то улучшить. Завтра команда стартует в Лиге наций. В соперниках Молдова, Люксембург и Сан-Марино, с которого все, собственно, и начинается. Недавно команда показала новую форму, теперь и талисман. Менеджеры федерации футбола говорят, что детям нравится, и не переживают по поводу попадания маскота в мемы, пишет onliner.by.

— Несколько лет назад мы презентовали новый концепт формы — «Белакрылыя». В комплекте шел маскот — Ваяр. Честно, смотрели на него и понимали, что получилось не совсем так, как хотелось бы. Было желание сделать что-то более современное и трендовое, — говорит заместитель директора департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Дмитрий Герчиков.

Фото: abff.by

Маскоту не хватало современности и динамики, продолжает менеджер:

— Дети на него не очень реагировали. Хотелось, чтобы талисман привлекал больше внимания, чтобы был ближе к людям, особенно к детям. Последние месяцы мы об этом очень серьезно думали. Ведь по стране все маскоты по большей части очень детские, мягкие, дружелюбные. Наш воин тоже был странноват. В итоге переработали концепцию полностью.

Фото: abff.by

Получился абсолютнейший простор для фантазии.

— В основе концепта все тот же воин. Воин не должен прогибаться под соперника, реально быть крутым бойцом. Плюс мы учли последние голливудские моменты, посмотрели, что нравится деткам, вспомнили мультсериал «Вольтрон» и взяли за основу трансформера. Благо нашлись дизайнеры, которые справились с реализацией.

— Вы понимаете, что он рожден для мемов?

— Главное, чтобы он нравился людям. Мы делали небольшие презентационные штуки для детей, и им заходило. В данном отношении довольны. Показали маскота игрокам сборной. Они в восторге. Для них это совершенно неожиданная конструкция. Говорят, прикольно, если болельщики придут семьями и дети смогут поиграть с нашим маскотом.

Фото: abff.by

— Что касается мемов, они делаются на ровном месте. Мы нормально к этому относимся и, если воин пойдет по мемасикам, обижаться не станем. Пусть узнаваемость повышается. У сборной теперь есть талисман-воин, талисман-защитник. Маскот — это ведь не столько способ показать какую-то свою уникальность, но и привнести фан в процесс, — уверен менеджер.

Матч с Сан-Марино пройдет завтра в Минске на стадионе «Динамо». Начало — в 19:00.

— На данный момент продали за 8 тысяч билетов. Понимаем, что перед нами стоит архисложная задача, исходя из опыта. В прошлом цикле после очень успешной Франции с аншлагом и ничьей 0:0 на Люксембург удалось собрать 7 тысяч. Посчитали, это неплохая цифра, учитывая уровень соперника. Сейчас все сложнее. В Минске День города. В Лиде выступает «Ленинград». Отток потенциальной публики колоссальный. Но мы прикладываем максимум усилий, чтобы народ пришел и поддержал команду, — заключает Герчиков.