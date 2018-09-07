Гомельчане вышли на протест против уплотнительной застройки 7.09.2018, 13:51

Одновременно на площадке возле ДК собиралось до 40 человек.

6 августа прошел сбор подписей против коммерческого строительства в зеленой зоне микрорайона «Старый Аэродром», пишет gomel.today.

В 6 часов вечера у ДК «Глухих» по улице Юбилейной собрались представители инициативной группы жителей и активисты Белорусской партии «Зеленые». Гражданам к подписанию была предложена петиция к городским властям. По мнению активистов, следует отказаться от уплотнительной застройки на улице Юбилейной и в низине за ней. Здесь сегодня существует уникальный уголок живой природы, служащий гомельчанам одной из немногих зон рекреации и излюбленным местом отдыха. Также, похоже, что согласно новым изменениям, парк «Юбилейный» теперь таким статусом не обладает и является «зоной озеленения общего пользования».

Жители района достаточно активно поддержали инициативу. Одновременно на площадке возле ДК собиралось до 40 человек. И молодежь, и пожилые люди возмущались планами по ликвидации места, где чудом, посреди плотной городской застройки, сохранился богатый растительный и животный мир.

В районе сбора подписей была также замечена машина с сотрудниками милиции, проехал «автозак».

Инициативная группа жителей предлагает вместо коммерческой застройки оборудовать ландшафтный парк, детские и спортивные площадки и другие места для отдыха.

До 16 сентября в здании администрации Железнодорожного района, проспект Победы, 19, кабинет 301, проходит общественное обсуждение. В ходе этой процедуры гомельчане могут фактически проголосовать в урну «за» или «против» нового коммерческого строительства на месте зеленой зоны.