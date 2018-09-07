Безнадежный рубль 3 7.09.2018, 13:59

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Аналитики сходятся во мнении, что Кремль подготовил почву для еще большего обвала российской валюты.

Минэкономразвития России обновило среднесрочный макроэкономический прогноз, пишет телеграм-канал «Запретное мнение».

Согласно ему, среднегодовой курс доллара в 2018 году составит 61,7 руб., уже в следующем году он вырастет до 63,9 руб., а в 2024 году опустится до 68 руб.

Прогноз выглядит, мягко говоря, странно на фоне текущего курса в районе 68 рублей за доллар, а также ожидания ведомством Максима Орешкина снижения цен на нефть с текущих почти $70 за баррель до $53,5 в 2024 году.

При этом аналитики прогнозируют, что рубль может еще ослабнуть в текущем году до 70-75 рублей за доллар. Это произойдет из-за новых санкций, введенных США и Европейскими странами.

Текущая ситуация на рынке также не дает поводов для оптимизма российскому рублю. Великобритания в среду, 5 сентября, объявила о том, что подозреваемыми в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери являются два гражданина РФ. Доллар подорожал на 0,3% до 68,3 руб.

Кроме того, российский Минфин объявил об увеличении покупок валюты в рамках бюджетного правила до рекордной суммы в 426,9 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 сентября 2018 года по 4 октября 2018 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 21,3 млрд рублей.

Аналитики сходятся во мнении, что российскому рублю может помочь лишь нормализация внешнеполитической обстановки, но учитывая политику Кремля- надеяться на это не стоит.