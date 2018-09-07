Пенсионерка из Барановичей: ЖЭС меня покалечил – а я еще и виновата 1 7.09.2018, 14:07

На жительницу Барановичей упала дверь, которую коммунальщики вынесли из подвала.

Когда жительница Южного микрорайона Барановичей Нина Николаевна Никонова возвращалась домой, около входа в подъезд ей на ногу упала старая дверь. Ее там временно поставили сотрудники ЖЭСа, когда чистили от хлама подвал. Из-за травмированной ноги 81-летняя пенсионерка несколько недель не могла выйти из дома, а коммунальщикам и милиции, как она считает, и дела до ее беды не было.

«Кровь хлынула, боль была невыносимая»

Нина Николаевна Никонова живет в пятиэтажном доме №32А на улице 50 лет ВЛКСМ. Ей 81 год. В середине августа, примерно в обед, рассказывает женщина, она шла со двора к себе домой.

– Я качала правнуков на качелях. Но плохо себя почувствовала и решила, что надо идти домой. Дети остались со своей мамой, а я пошла к подъезду, – рассказала Intex-press пенсионерка.

В это время возле входа в подъезд сотрудники ЖЭСа готовились грузить «разный хлам», который вынесли из подвала дома. О том, что в этот день коммунальщики будут чистить подвал, людей проинформировали по объявлению на подъезде.

– Там и рамы со стеклами стояли, и дверь, и много еще чего, – рассказывает Нина Николаевна.

По словам женщины, как только она поравнялась с «горой барахла», старая дверь, стоявшая около лавочки у подъезда, упала ей на ногу.

– В ней какой-то штырь был, и он пробил мне ногу. Кровь хлынула, боль была невыносимая, – рассказывает женщина. – А работники ЖЭСа как сидели на лавочке, так и продолжали сидеть. Только одна женщина, которая была с ними, подскочила ко мне и начала кричать, почему я здесь хожу. Так я же домой шла. Мне что, надо было в окно лезть?

«Сказали, что я сама во всем виновата»

Пенсионерка добралась до квартиры, и родственники вызвали ей скорую помощь. Врачи перелома у нее не обнаружили, наложили повязку и прописали лекарства – мазь и болеутоляющие таблетки.

– Ходить я не могла, нога стала черной, – рассказывает Нина Николаевна.

В тот же день, говорит женщина, вечером к ней пришел участковый милиционер (о травме ему сообщили медики), расспросил пенсионерку, как все было, взял справку из трампункта, и на этом, сокрушается женщина, разбирательство по ее делу закончилось.

– Он забрал справку – и все на этом, – говорит Нина Николаевна.

А реакции от ЖЭС №3, по словам Нины Николаевны, вообще никакой не было.

– Прошла неделя, а мне никто даже не позвонил, не поинтересовался, жива ли я, – возмущается женщина. – Мне не нужны от коммунальщиков какие-то деньги, но хотя бы по-человечески попросить прощения они могли бы.

Женщина начала звонить в ЖЭС сама и неоднократно пыталась призвать коммунальщиков «к совести», после чего они пришли к пенсионерке домой.

– Сказали, что я сама во всем виновата, что не надо было там ходить. А почему же они хотя бы ленточкой не обнесли то место, чтобы люди знали, что там опасно? Покалечили, а я еще и виновата! Но в конце концов извинились, и то сквозь зубы, – говорит Нина Николаевна.

Дело прекращено

Участковый милиционер Антон Швед, который беседовал с пенсионеркой, говорит, что по факту травмы он проводил проверку. Мужчина поясняет, что в тот день сотрудники ЖЭСа выполняли свои прямые обязанности – наводили в подвалах порядок. А Нина Николаевна, вместо того чтобы подождать или обойти место, где лежали выгруженные из подвала вещи, пошла напрямую.

– Я не оправдываю работников ЖЭСа. Они допустили нарушение – не оградили это место. И с начальником ЖЭСа, и с главным инженером проведена профилактическая беседа. Но специально на ногу женщине эту дверь никто не толкал. Состава преступления или правонарушения ни в чьих действиях нет, и дело прекращено, – говорит участковый инспектор Антон Швед.

Получить оперативный комментарий в ЖЭС №3 не удалось.

– Когда человека убивают, то место трагедии сразу обносят ленточкой. А как предотвратить несчастье, то никому дела нет, – говорит Нина Николаевна. – Я столько времени намучалась, из дома выйти не могла, ночами из-за боли не спала, а получается, сама и виновата в этом.