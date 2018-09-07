Президент Сербии сорвал встречу с главой Косова и обвинил албанцев во лжи 7.09.2018, 14:13

Александр Вучич

Переговоры в Брюсселе были назначены на сегодня.

Президент Сербии Александр Вучич отказался от переговоров в Брюсселе с лидером Косова Хашимом Тачи, которые должны были состояться в пятницу.

Об этом сообщил журналистам представитель сербского правительства Марко Джурич, сообщает B92 (перевод – eurointegration.com.ua).

Вучич и Тачи отдельно встретились с верховным представителем ЕС Федерикой Могерини, которая является посредником на переговорах о нормализации отношений между Сербией и Косовом, однако общая их встреча не состоится.

Джурич сообщил журналистам, что Вучич "не будет общаться сегодня с представителями Приштины". По его словам, проведение встречи невозможно из-за "угроз, аферы и лжи" албанцев.

Кроме того, отметил Джурич, Косово осуществило неприемлемые попытки рассмотреть отдельные районы Сербии как территорию Косова.

"Единственная территория, о которой стоит говорить, это территория Косова и Метохии", - сказал Джурич.

Как известно, Евросоюз ведет переговоры о вступлении с Сербией с 2014 года, но Брюссель подчеркивает, что ни один будущий член ЕС не может иметь территориальных или пограничных споров.

Сербия не признает независимость Косова, провозглашенную в 2008 году. Президент Сербии Вучич настаивает: любая будущая сделка с Косовом должна быть результатом компромисса, вероятно, референдума.

Чаще всего обсуждаемый сценарий заключается в том, что часть северного Косова, населенная в основном сербами, перейдет Сербии, а населенная в основном албанцами Прешевская долина в Сербии станет частью Косова.

Ранее президент Косова Хашим Тачи отверг возможность передачи косовских территорий с этническим сербским населением под власть Белграда и заявил, что муниципалитеты Медведжа, Прешево и Буяновац на юге Сербии должны быть присоединены к Косову в одностороннем порядке.