А часики-то тикают 4 7.09.2018, 14:21

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Скорее всего, пенсионная система даст дуба еще на глазах нынешнего предпенсионного поколения.

Пенсионную высшую математику вынесем за скобки, просто напомнив три факта, пишет «Белгазета».

Во-первых, согласно указу Лукашенко N137 от 11.04.2016г. «О совершенствовании пенсионного обеспечения», в 2017-22гг. ежегодно минимальный возраст для оформления трудовой пенсии будет увеличиваться на 6 месяцев, пока в 2022г. не достигнет 58 лет для женщин и 63 года для мужчин.

Во-вторых, стартовала пенсионная реформа в РФ: 29 августа в телеобращении к нации президент РФ Владимир Путин предложил довести пенсионный возраст для женщин до 60 лет, для мужчин - до 65 лет. Два года - это, конечно, не дельта, но российские пенсионные нововведения могут ускорить дальнейшие творческие шарахания в том же направлении белорусских чиновников.

В-третьих, пенсионерам только что, с 1 августа, «повысили» пенсии. Казалось, система пенсионного обеспечения РБ после указа N137 пришла в норму и резких изменений не ожидается...

Последним из правительственных авторитетов на пенсионную тему высказывался замминистра финансов Юрий Селиверстов: мол, хорошо бы снизить нагрузку по отчислениям в ФСЗН для предприятий, пусть граждане сами в добровольно-принудительном порядке перечисляют копеечку на собственную обеспеченную старость. И вообще нужно стимулировать трудящихся к самостоятельным накоплениям - каковые, впрочем, наверняка у них уже имеются в глубинах матрацев и кубышек.

Логика Селиверстова не лишена привлекательности, однако при этом старая пенсионная система остается в неизменном виде, новая же не создается и не развивается. Как производить накопления и как предохранять их от обесценивания, не прибегая к матрацу и кубышке, не вполне понятно. Пенсионеры потому и бесконечно волнуются о своих «гробовых», что не знают, хватит ли их даже на похороны.

Скорее всего, солидарная пенсионная система даст дуба еще на глазах нынешнего предпенсионного поколения. Что оно видит? Во-первых, постоянное отодвигание пенсионного возраста. Во-вторых, бедственное положение многократно ограбленных получателей пенсий поколением старше. В-третьих, предпенсионное поколение сильно-пресильно подозревает, что его-то в любом случае оставят без пенсии, поэтому лишено мотивации к отчислениям в ФСЗН.

Между тем этот пенсионный сюжет имеет общеконтинентальный размах: Еврокомиссия еще в 2010г. рекомендовала странам ЕС повысить пенсионный возраст до 65 лет, а к 2060г. - до 70 лет. Соответствующие законодательные акты различные европейские страны (Германия, Франция, Великобритания, Италия и т.п.) приняли в 2012-14гг.

Ориентир пенсионного планирования у евробюрократов примерно таков: две трети работает, пополняя местные ФСЗН, не более трети получают пенсии. Правда, есть нюанс: «евросоциалку» доламывают еще пособия мигрантам. Повышение пенсионного возраста везде носит ступенчатый характер. Правда, на европейский опыт у нас (да и в других постсоветских странах) ссылаются редко: при одинаковом возрасте выхода на пенсию сразу бросится в глаза разница в продолжительности жизни и ее уровне. А значит - и в качестве услуг здравоохранения и соцобеспечения.