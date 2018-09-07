Видеофакт: Как проходит один из самых необычных праздников в Европе 7.09.2018, 14:28

В британском Стаффордшире станцуют «рогоносцы».

Танец рогов в Аббатстве Бромли - один из самых необычных праздников в Европе. Мужчины с оленьими рогами на плечах ежегодно выходят танцевать в первый понедельник после 4 сентября. В этом году яркое событие приходится на 10 сентября, пишет «Вокруг света».

Традиционный танец оленьих рогов — наследие британского средневековья. Шестеро мужчин, увенчанных оленьими рогами, выходят из Аббатства Бромли на улицы городка Адмастон (Стаффордшир) в сопровождении ряженых и музыкантов.

Впервые этот необычный танец был исполнен на ярмарке в Бертон-он-Трент в 1226 году, «олени», как полагают историки, тогда символизировали норманское завоевание.

Однако многие этнографы полагают, что этот странный танец — часть древнего праздника плодородия или языческого ритуала удачной охоты.