The Telegraph: Отравители Скрипалей представлялись солидными питерскими бизнесменами 5 7.09.2018, 14:37

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И предоставили выписки из банка.

Газета The Telegraph, (перевод - «Московский комсомолец») сообщила, что подозреваемые в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей «агенты ГРУ» получили визы через консульство Великобритании в Санкт-Петербурге. При этом британцам они представились в качестве бизнесменов.

Как пишет издание со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, Александр Петров и Руслан Боширов указали в своих анкетах, что работают в сфере международной торговли.

В качестве доказательства своей финансовой состоятельности они представили выписки со своих банковских счетов, на которых лежали тысячи фунтов.

В Лондоне настаивают на том, что не могли опознать в «агентах ГРУ» шпионов, так как они предоставили «чистые» документы.

Источник издания отметил, что с учетом того, с каким трудом россияне получают британские визы, у дипломатов не было поводов для беспокойство.