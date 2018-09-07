«Ведущий военный психолог поработал с Коржичем всего минуту» 2 7.09.2018, 14:46

Свидетель рассказал о том, как возил солдата-срочника в военный госпиталь в Минске.

Сегодня в суде продолжился допрос свидетелей по резонансному делу солдата-срочника Александра Коржича, сообщает kp.by.

По ходатайству стороны обвинения в суд вызвали 21-летнего Артема Волошина - он одним из последних видел Коржича. Обвиняемых Артем не знает, а с Коржичем он лежал в медроте с диагнозом «пневмония». Выписывались они в один день, после этого Коржич пропал.

- С Коржичем мы общались мало, - рассказал в суде Артем. - Он особо ничего не рассказывал, был малообщительным, сам в себе, но ни на что не жаловался. Несколько раз мы с ним вместе ходили в наряд по столовой медроты - раздавали еду и помогали поварам.

Из его показаний ясно, что Коржич один раз подменил Волошина по наряду, и потом еще раз они подменились наоборот:

- Я не хотел идти в наряд, а хотел сходить в магазин, - зачитывает обвинитель показания Волошина. - Попросил Коржича подменить меня, он согласился. Дал мне свою банковскую карточку, попросил купить для него пачку сигарет и пачку сухариков. Назвал пин-код. Я ему все купил и отдал. Потом в день выписки Коржич попросил меня подменить его по наряду - жаловался на головную боль. Последний раз я его видел после выписки - мы покурили возле входа в медроту. Кто забирал его из медроты, я не знаю. Больше я его не видел.

«Зачем ты вообще его мне привез?»

По ходатайству обвинения вызвали еще одного свидетеля - 23-летнего лейтенанта Антона Галицкого - это командир взвода, где служил Коржич. По его словам, о дедовщине или каких-то поборах он ничего не знает. Зато он возил Коржича к психологам - сначала в Борисов, потом - в Минск.

- Добрый, отзывчивый, вопросов с ним не возникало, - рассказал в суде Галицкий. - Правда, Коржич говорил, что боялся за свое здоровье, боялся умереть, говорил, что были проблемы с сердцем. Один раз его даже увозили на «скорой».

Галицкий рассказал, как возил Коржича в Минск на прием к ведущему психологу Вооруженных сил Беларуси:

- Прием длился ровно минуту, - рассказал Галицкий. - Доктор при мне спросила у Коржича: «Служить хочешь?» Он безразлично ответил: «Да». Она сказала: «Здоров». А потом добавила, обращаясь ко мне: «Зачем ты вообще его мне привез?»

После возвращения из Минска Коржича снова положили в медроту. За это время Галицкий навещал его несколько раз, никаких жалоб не было. О ЧП в Печах он узнал, когда был дома: позвонил командир роты.

«Мы увидели мальчишку, он лежал на полу на простыне»

Также в суд вызвали двух сотрудников похоронной фирмы, которые забирали тело Коржича. Как оказалось, такие услуги государству они оказывают на безвозмездной основе.

- Приехали в Печи, света нигде не было. Следователь проводил нас в подвал, там тоже было темно. Мы увидели мальчишку, он лежал на полу на простыне. На шее был след от петли. Наверно, до нас с ним уже поработали судмедэксперты. Мы погрузили его на носилки, вынесли, погрузили в наш микроавтобус и отвезли в морг. Других повреждений на теле я не видел.

Примерно то же самое рассказал и второй сотрудник похоронной фирмы.

Напомним, Александра Коржича нашли повешенным в подвале воинской части в Печах 3 октября 2017 года. В первоначальную версию о суициде, которую рассматривал Следственный комитет, родные не поверили. Мама Александра Коржича настаивала на том, что ее сына убили. Следствие сделало вывод, что 21-летнего парня довели до самоубийства. Судят трех сержантов - Евгения Барановского, Егора Скуратовича и Антона Вяжевича. Их обвиняют по статьям «Получение взяток», «Злоупотребление властью» и «Кража». Следствие установило больше 150 эпизодов превышения ими власти: сержанты требовали деньги за возможность сходить в магазин и за использование сотовых телефонов, а также били солдат и заставляли их выполнять физические упражнения после отбоя.