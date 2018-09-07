Польша и США возобновили стратегический диалог 7.09.2018, 14:54

Заявление сделано накануне визита Анджея Дуды в Вашингтон.

Польша и США возобновили стратегический диалог. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий, который пребывает с визитом в Вашингтоне, сообщает «Радио Польша».

После переговоров в Государственном департаменте США Бартош Цихоцкий отметил, что предстоящий визит Анджея Дуды в Белый дом станет возможностью объявить о значительном прогрессе во всех ключевых областях польско-американского сотрудничества.

«Наши национальные интересы полностью совпадают с интересами США. Спустя два года перерыва мы возобновили формат стратегического диалога, который предоставляет возможность белее широкого круга переговоров по вопросам безопасности, энергетической безопасности, трансатлантических отношений. Сегодняшние переговоры превзошли все наши ожидания», - отметил замглавы польского МИД.

Напомним, визит президента Польши Анджея Дуды в Белый дом запланирован на 18 сентября.