С начала года белорусы продали валюты на $1 миллиард больше, чем купили 3 7.09.2018, 14:55

Валютные заначки населения продолжают таять на глазах.

С начала года население продало наличной и безналичной валюты на $6,15 млрд в , купило $5,0746 млрд, пишет сайт «Белорусы и рынок».

В январе-августенаселение продало наличной и безналичной валюты на $6,15 млрд в эквиваленте, купило $5,0746 млрд. Такие данные приводит Нацбанк Беларуси.

Таким образом, чистая продажа инвалюты физлицами составила $1,075 млрд.

Субъекты хозяйствования - резиденты Беларуси в январе-августе продали иностранной валюты на $13,142 млрд в эквиваленте, купили $13,446 млрд.

Нерезиденты Беларуси за восемь месяцев продали валюты на $395,5 млн в эквиваленте, купили - $72,9 млн.