Санкции США против России: прицел на олигархов 1 7.09.2018, 15:08

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Новые ограничительные меры будут направлены против суверенного долга и приближенных Путина.

Американские законодатели обсуждают возможные новые санкции в отношении России за ее вмешательство в выборы в США и другие международные действия. Вероятно, эти санкции будут направлены против суверенного долга России и российских олигархов. Об этом сообщает Reuters.

«Суверенный долг и большая ориентация на олигархов ‒ две сферы (для внедрения санкций ‒ ГА), которые, как представляется, имеют широкую поддержку», ‒ заявил во время слушаний 6 сентября председатель Банковского комитета Сената, сенатор-республиканец Майк Крепо, пишет «Крым.Реалии».

Слушания 6 сентября были вторыми из трех слушаний банковского комитета, посвященных санкциям против России. Слушания были запланированы после того, как президент США Дональд Трамп отказался на июльской встрече с президентом России Владимиром Путиным публично осудить Россию за вмешательство в американские президентские выборы в 2016 году.

Под давлением вероятности новых санкций, связанных с обвинениями против России в отравлении в Солсбери, 6 сентября российский рубль упал до самого низкого уровня за два с половиной года.

«Соединенные Штаты должны выработать и четко сообщить россиянам, что у нас есть вариант усиления санкций», ‒ заявил Дэниел Фрид, бывший координатор санкционной политики Государственного департамента на слушаниях в Банковском комитете Сената США.

Во время слушаний, посвященных разработке нового пакета санкций против России, Фрид предложил усилить как санкции против отдельных отраслей российской экономики, так и против ближайшего окружения Путина.

«Они (санкции ‒ ГА) могут быть двух типов: санкции, которые интенсифицируются и нацелены на финансовую сферу, энергетику, оборону, технологии двойного использования и киберсектор; а также личные санкции против приближенных к Путину людей», ‒ считает чиновник.

Среди секторальных санкций Фрид увидел возможности для усиления санкций в финансовой сфере и киберсекторе.

«Финансовые санкции могут предусматривать шаги против новых выпусков суверенного долга России. Относительно киберсектора, мы должны преследовать российских злоумышленников и их источники финансирования и отказать в экспорте соответствующих технологий», – отмечает Фрид.

Новые санкции в сфере энергетики, по мнению Фрида, должны прежде всего касаться новых проектов в сфере нефтедобычи, а ныне существующую нефтедобычу не стоит ограничивать, чтобы не вызвать рост цен на нефть.

«Думаю, США не стоит трогать существующую добычу и переработку. Если мы это сделаем, это может вызвать панику на рынках, в результате чего возрастут цены и стоимость активов, и это, наоборот, пойдет на пользу режиму Путина», ‒ подчеркнул он.

Новые санкции могут включать запрет на экспорт в Россию экзотических технологий фрекинга (технология добычи нефти или газа, позволяющая увеличить количество добываемого сырья путем гидравлического разрыва пласта – КР) или всех передовых технологий для новых проектов по добыче нефти, убежден Фрид.

Слушания проводятся в рамках доработки законопроекта, внесенного на рассмотрение Сената в январе сенатором от Демократической партии Крисом Ван Холленом и сенатором-республиканцем Марко Рубио. Законопроект предусматривает введение нового пакета санкций против России.

Бывший посол США в России Майкл Макфол, выступая на слушаниях, в свою очередь, заявил, что законопроект может быть очень эффективным, поскольку содержит положение о том, что санкции будут объявлены заранее. Это, по мнению политика, позволит окружению Путина убедить его не делать тех или иных шагов.

«Мне очень нравятся формулировки законопроекта о новых санкциях. В рамках этого закона можно говорить о введении новых санкций, в частности, относительно финансовой системы России и сказать россиянам: «Если вы будете делать эти действия в 2020 году, тогда мы введем санкции против Сбербанка», – подчеркнул Макфол.

«Это должно повлиять на их процесс принятия решения еще до того, как они сделают определенные действия. Потому что, когда уже время прошло ‒ это все. Они не могут изменить решение Путина. Знание того, какими будут последствия... вот именно это произойдет с тобой, Герман Греф. Напишите ему письмо. Сделайте это личным для него, и тогда уже он будет лоббировать ‒ до того, как будет совершено определенное действие», – говорит экс-посол США в России.