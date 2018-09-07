Милиционеры избили жителя Сморгони, а прокуратура говорит, что все по закону 7 7.09.2018, 15:13

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Очередной пример милицейского беспредела.

Житель Сморгони Борис Змитрович 14 января 2018 года возвращался с юбилея отца. Внезапно в парке к нему подошли милиционеры и настойчиво предложили ему пройти в отделение милиции. Якобы, на Дмитрия поступило заявление от какой-то женщины об избиении, сообщает «Белсат».

Позже оказалось, что правоохранителей вызвала жена Бориса Инна. Супруги поссорились на мероприятии, и муж ушел домой. Вот только заявления об избиении, на которое ссылались милиционеры, жена не писала. Борис отказался садиться с милиционерами в автомобиль, и те предупредили его, что в таком случае могут применить физическую силу и спецсредства. И тут начался настоящий детектив.

Видеорегистратор в милицейской машине, по словам правоохранителей, в тот день сломался, а с видео в участке странным образом исчезли несколько минут. Борис говорит, что это как раз момент его избиения.

По заключению судмедэкспертизы, Борис Змитрович получил химические ожоги лица и глаз, которые могли привести к потере зрения.

А еще – многочисленные телесные повреждения. Семья Бориса обращалась с жалобами на действия милиционеров и их руководства и в прокуратуру, и в Следственный комитет, но все инстанции отвечают, что правоохранители действовали по закону.