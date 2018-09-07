Десять способов поднять настроение осенью 7.09.2018, 15:32

Советы пригодятся тем, кто очень зависит от перемены погоды.

The Guardian выпустил гид для метеозависимых: чем занять себя осенью, чтобы не скатиться в уныние от приближающихся холодов, пишет журнал «Нож».

1. Исследуйте окрестности

Хорошая идея — прогуляться по вашему району так, будто вы здесь впервые. Наверняка поблизости открылись заведения, где вы еще не были, а может, рядом с домом есть какой-нибудь странный музей. Лектор Университета Бат (Великобритания) Гося Гословска советует сходить на экскурсию по родному городу: «Новое открывается за порогом вашего дома».

2. Пересмотрите привычки

Как проходят ваши дни в отпуске и как в остальное время года? Кое-что из новых привычек можно впустить и в будни: например, меньше смотреть телевизор и сидеть в соцсетях, больше двигаться и пробовать новую еду. Если вы недавно вернулись из путешествия, то сейчас — лучшее время, чтобы обзавестись новыми привычками, говорит профессор Университета Рединг (Великобритания) Рэйчел МакКлой.

3. Составьте список для чтения

Пусть туда войдут книги, которые вы присмотрели по совету друзей или критиков, о которых слышали и давно собирались прочитать. Книжные ярмарки, распродажи, библиотеки и буккроссинг вам в помощь.

4. Выбирайте новые маршруты

Ученые в один голос твердят, что прогулки по новым местам стимулируют пластичность мозга. Об этом говорит и Эмра Дюзель, профессор когнитивной нейронауки в Университетском колледже Лондона. Ходить по одному и тому же маршруту — уныло, так что выбирайте новые пути и меняйте транспорт, попутно формируя новые нейронные связи. Попробуйте добраться до работы или учебы на велосипеде или хотя бы дойти до остановки незнакомой тропой.

5. Используйте стимулы

«Лучший способ изменить привычку — заменить ее новой привычкой», говорит Тревор Роббинс, нейроученый из Кембриджа, исследующий обсессивно-компульсивное расстройство. Окружающие нас предметы — это стимулы, за которыми закреплены определенные ритуалы. С помощью стимулов можно менять привычки: например, чтобы собраться на утреннюю пробежку, имеет смысл вечером поставить кроссовки недалеко от кровати.

6. Присмотритесь к мелочам

В путешествии событием становится всё, даже минутные встречи: компания фриков в метро или случайный прохожий, который принял вас за местного. У вас уже есть навык наблюдательности, осталось перенести эту технику в обычную жизнь, говорит психолог и коуч Мириам Ахтар. Смысл в том, чтобы выключить автопилот и проживать каждый день осознанно, наслаждаясь его моментами.

7. Купите графин для вина

С этой рекомендации нужно было начинать. Даже самый дешевый графин придаст пьянству изысканности и донесет до многоэтажки в спальном районе воспоминания о какой-нибудь симпатичной итальянской траттории. Кофеманы могут заменить графин на гейзерную кофеварку (моку).

8. Планируйте свободное время

Бизнес-консультант Джессика Чилверс советует планировать паузы в будни и выходные, чтобы свободное время не пролетало незаметно. По ее словам, даже просмотр сериала вечером порадует вас больше, если вы это делаете не потому, что больше нечем заняться, а потому что это ваш «законный» перерыв.

9. Смиритесь с осенним гардеробом

Это тот же летний гардероб, только с длинными рукавами, утешает нас издание.

10. Бронируйте билеты

До конца года еще есть время куда-нибудь съездить, хотя бы на выходные, и проще спланировать это заранее, пока вы еще в «режиме приключений», говорит Рэйчел МакКлой.

Еще помогут сохранить воспоминания об отпуске звуки, запахи и вкусы. Плейлист экзотической музыки, специи, масла и фрукты создадут нужное настроение. Кроме того, психологи советуют осенью записаться на какой-нибудь учебный курс, от танцев до программирования, чтобы вас не съела рутина.