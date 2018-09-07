Адвокат Марадоны: Диего будет совмещать работу в Беларуси и Мексике 6 7.09.2018, 15:45

1,033

Матиас Морла прояснил ситуацию вокруг звездного аргентинца.

Адвокат и друг Диего Марадоны Матиас Морла сообщил, что аргентинец будет совмещать посты а брестском «Динамо» и мексиканском «Дорадосе», пишет «Трибуна».

«Диего Марадона останется председателем брестского «Динамо» и будет выполнять обязанности технического директора в мексиканском клубе «Дорадос».

Сегодня мы отправляемся в Мексику, где состоится официальная презентация.

Диего ждет новый спортивный вызов, Диего счастлив, что приглашен на руководящую должность», – сообщил Морла.

Напомним, вчера стало известно, что Марадона заключил контракт с клубов второго дивизиона чемпионата Мексики «Дорадос», а мексиканские СМИ сообщили, что аргентинец покидает пост председателя брестского «Динамо».