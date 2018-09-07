The Times: Количество Новичка во флаконе от духов могло убить 4 тысячи человек 6 7.09.2018, 15:47

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«Дело Скрипалей» могло обернуться настоящей катастрофой.

Спецслужбы Великобритании подсчитали, что количество Новичка в флаконе от духов могло убить 4 тысячи человек, сообщает The Times со ссылкой на источники, пишет «Новое время».

5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена граждан России, подозреваемых в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери: это Александр Петров и Руслан Боширов.

Премьер Тереза Мэй заявила, что подозреваемые в отравлении Скрипаля являются офицерами российской военной разведки. По словам Мэй, операция по отравлению Скрипалей "почти наверняка" была одобрена не только в ГРУ, но и высокопоставленными лицами в российском государстве.

Министр безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что президент РФ Владимир Путин также несет ответственность за отравление Скрипалей.

У правоохранителей сейчас достаточно доказательств для обвинения Петрова и Боширова в подготовке убийства Скрипаля; в попытке его убийства, а также убийства Юлии Скрипаль и Ника Бэйли (полицейский); в использовании и хранении Новичка вопреки Закону о химическом оружии; в причинении тяжких телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бейли.