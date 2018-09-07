Белорусскоязычная упаковка картофеля завоевала награду на «Pentawards»1
- 7.09.2018, 15:57
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Над проектом работала компания «Fabula Branding».
Дизайн упаковки картофеля «Бабье лето» на белорусском языке получил бронзовую награду на престижном международном конкурсе «Pentawards», который в этом году проходил в Нью-Йорке, сообщает «Белсат».
Над проектом работала компания «Fabula Branding».
Конкурс упаковочного дизайна «Pentawards» проводится с 2007 года. Каждый раз в другом городе. Награды вручаются в 55 категориях.