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Белорусскоязычная упаковка картофеля завоевала награду на «Pentawards»

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  • 7.09.2018, 15:57
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Над проектом работала компания «Fabula Branding».

Дизайн упаковки картофеля «Бабье лето» на белорусском языке получил бронзовую награду на престижном международном конкурсе «Pentawards», который в этом году проходил в Нью-Йорке, сообщает «Белсат».

Над проектом работала компания «Fabula Branding».

Конкурс упаковочного дизайна «Pentawards» проводится с 2007 года. Каждый раз в другом городе. Награды вручаются в 55 категориях.


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