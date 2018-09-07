Россия на пороге обвального падения добычи нефти 5 7.09.2018, 16:07

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Экономика может недополучить $28 миллиардов.

Россия находится на пороге обвального падения добычи нефти в Западной Сибири - ключевом регионе, который обеспечивает каждый второй баррель, извлекаемый из недр.

На фоне санкций, закрывших доступ к западным технологиям, истощения старых месторождений и практически полного отсутствия новых, добыча "черного золота" будет падать на 2-3% ежегодно, а к 2024 году сократится на 17%, прогнозируют аналитики Vygon Consulting, пишет finanz.ru.

Западно-сибирские месторождения не досчитаются примерно 1,05 млн баррелей ежедневной добычи - это 10% суммарного производства по России и практически каждый пятый баррель, уходящий на экспорт.

При текущих ценах на мировом рынке экономика недополучит 28 млрд долларов экспортных доходов ежегодно, а бюджет, наполовину состоящий из нефтегазовых налогов, - 1,5 трлн рублей.

Ресурсная база нефтяных недр Западной Сибири стремительно деградирует, констатирует Vygon: месторождения обводнены. Извлекаемая на поверхность субстанция содержит лишь 11% углеводородов, а на 89% представляет из себя грязь и воду.

Сказывается советский подход к усиленной разработке месторождений, когда в стремлении перевыполнить госплан в скважины закачивали раствор, не задумываясь, что убивают перспективы месторождений на долгосрочном горизонте.

Те же методы применяются и сейчас, а в результате за 10 лет отдача рухнула на 36% - до 27,5 тонны в сутки с одной скважины, подсчитали в Vygon.

До недавнего времени коллапс удавалось оттягивать за счет ввода новых залежей. Но крупных месторождений практически не осталось: по данным Минприроды, нераспределенный фонд недр по нефти составляет лишь 1,6 млрд тонн. Это всего 3 года добычи на текущих уровнях (530 млн тонн в год, или 11,1 млн баррелей в день).

"Оживить" умирающие месторождения могли бы технологии гидроразрыва пласта. Но санкции США запретили их поставку в России, а собственные флоты ГРП в стране отсутствуют - создана лишь одна опытная установка, сообщил в марте президенту Владимиру Путину глава Минэнерго Александр Новак.

Хотя добыча в РФ бьет рекорды с 1987 года, обманчиво низкий текущий санкций не должен вводить в заблуждение: технологические ограничения действуют по принципу сложного процента, накапливаясь во времени, и сжимая удушающее кольцо, рассуждает директор энергетической школы "Сколково" Татьяна Митрова.

По данным Минприроды, в 2016-17 гг в стране не было открыто ни одного крупного месторождения нефти и газа.

Предполагается, что стареющие залежи заменит Арктика, где к 2030-му будет добываться 2,2 млн баррелей в день. Но даже при текущих, относительно высоких ценах на нефть, ни один арктический проект не рентабелен, говорит Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль: нет инфрастуктуры, транспортных каналов.

К тому же своих технологий и оборудования для освоения нетрадиционных и морских запасов у российских компаний сейчас практически нет, добавляет Митрова.