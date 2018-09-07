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Фотофакт: В Кобринском районе у пенсионера в огороде вырос помидор-гигант

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  • 7.09.2018, 16:32
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Николай Грома собрал необычный урожай.

У жителя деревни Еремичи Николая Грома на участке выросли помидоры весом от 500 граммов до килограмма, пишет tut.by.

На участке пенсионера около 60 кустов помидоров, из них лишь на четырех «уродили» огромные плоды.

— Я семена покупал на базаре. И почему-то из 60 кустов только четыре дали такой урожай. (…) Были по 500, 700, 800, 900 граммов. Самый большой — 1026, — рассказал Николай Иванович.

Николай Иванович выращивал томаты в открытом грунте. Его сосед, который засадил теплицу, тоже собрал неплохой урожай, но рекорд пенсионера не побил — самый крупный плод весил 780 граммов.


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