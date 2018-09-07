В Москве выбрали слабого, но послушного главаря «ДНР» Роман Цимбалюк

7.09.2018, 16:39

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Денис Пушилин

Время полевых командиров прошло.

Вы не найдете фото Пушилина в военной форме и с оружием. Именно такое лицо Кремля будут протаскивать в Украину и рассказывать, что "они не черти" и "не все так однозначно". Владислав Юрьевич вмешался и самодеятельность с "Сеньором Помидором" прекратил.

Время полевых командиров прошло, начинается игра в "политиков". Лондону будут грозить исключительно из Москвы. Кремль подготовку к выборам в Украине завершил.

Прикольно, но в Москве выбрали самого слабого, не пользующегося авторитетом, но послушного Пушилина. Захарченко всегда ревновал, что его Москва поддерживает и тягает на переговоры в Минск, думал даже обнулить, но обнулили его.

Роман Цимбалюк, "Фейсбук"