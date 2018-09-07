Белорусы будут платить за газ и электричество по-новому 7.09.2018, 17:07

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Фото: tut.by

В Минэнерго пояснили, какие изменения и для кого внесли в порядок оплаты услуг.

В Беларуси пересмотрели порядок расчетов и внесения платы за ЖКУ. В Минэнерго пояснили, какие изменения внесли в оплату услуг электро- и газоснабжения. В ведомстве также уточнили, какая появилась новая группа потребителей услуг электроснабжения, пишет tut.by.

Какие изменения приняли при оплате газа и электричества

Некоторые белорусы смогут производить оплату за услуги электро- и газоснабжения по субсидируемым тарифам в двух жилых помещениях: по адресу обязательной регистрации по месту жительства и регистрации по месту пребывания. В Минэнерго уточнили, кто из плательщиков сможет рассчитываться по льготным тарифам за эти услуги по регистрации по месту пребывания.

— Если гражданин-собственник жилого помещения является неработающим пенсионером, достигшим общеустановленного пенсионного возраста, лицом, имеющим право на льготы по оплате услуг электроснабжения и газоснабжения, или инвалидом III группы, и зарегистрирован в жилом помещении (доме) по месту пребывания, то он может осуществлять расчеты за электрическую энергию и газ по субсидируемым тарифам (ценам) с учетом дифференциации в зависимости от объемов потребления.

Чтобы получить льготы при оплате за потребленные электричество и газ по месту пребывания, нужно обратиться в энергоснабжающую и газоснабжающую организации с письменным заявлением и документами. Среди бумаг, которые нужно предоставить, — документ о регистрации по месту пребывания по указанному адресу; пенсионное удостоверение и трудовую книжку или другой документ, подтверждающий, что пенсионер не работает (для неработающих пенсионеров); удостоверение инвалида (для лиц, имеющих право на льготы, или инвалидов III группы).

Воспользоваться этой льготой можно в оснащенных приборами учета расхода электрической энергии жилых помещениях одноквартирных жилых домов, квартирах в многоквартирных и блокированных жилых домов, в оснащенных газовыми отопительными приборами и приборами учета расхода газа жилых помещениях одноквартирных жилых домов, квартирах многоквартирных или блокированных жилых домов, в садовых домиках (дачах).

Это изменение, отмечают в Минэнерго, позволит неработающим пенсионерам и инвалидам уменьшить платежи за потребленную электроэнергию и газ.

— Регистрация граждан по месту пребывания осуществляется на срок до одного года, без снятия их с регистрационного учета по месту жительства (граждане зарегистрированы по месту жительства в городской квартире и одновременно могут иметь регистрацию по месту пребывания в сельском доме, куда выезжают на летний период). По вопросу регистрации по месту пребывания гражданам необходимо обращаться в сельский (поселковый) исполнительный комитет, — добавляют в Минэнерго.

Начислять плату за электричество и газ по субсидируемым тарифам для этой категории плательщиков будут со дня подачи заявления в энерго-, газоснабжающую организацию.

Какая появилась новая группа потребителей электроуслуг?

С июля этого года в Беларуси появилась новая группа потребителей электроуслуг, отмечают в ведомстве. Так, потребители, чьи жилые помещения (одноквартирные жилые дома, квартиры в многоквартирных и блокированных жилых домах) не оборудованы электроплитами и системами централизованного горячего водоснабжения и оборудованы системами централизованного снабжения природным (сжиженным углеводородным) газом только для приготовления еды и (или) отопления, будут оплачивать потребленную электроэнергию:

• до 250 кВт·ч включительно − по субсидируемым тарифам для населения;

• свыше 250 до 400 кВт·ч включительно − по субсидируемым тарифам для населения с применением повышающего коэффициента 1,3, но не выше тарифов, обеспечивающих полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание;

• свыше 400 кВт·ч − по тарифам, обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание.