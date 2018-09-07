Польша инвестирует в новое вооружение для армии 7.09.2018, 17:21

Архивное фото charter97.org/Иван Межуй

В Кельце были награждены лучшие разработки польского военпрома.

26-я Международная выставка оборонной промышленности в Кельце завершилась 7 сентября церемонией торжественного вручения наград Defender, сообщает «Радио Польша».

Самую престижную награду — от президента Польши Анджея Дуды получил Центр морских технологий в Гдыне. Центр удостоен высокого внимания за разработку системы для военных кораблей SCOT по управлению полем битвы.

Руководитель центра морских технологий Анджей Кильян отметил важность награды для всего коллектива, работавшего над проектом: «Это особая награда. Я чувствую огромное удовлетворение, что приложенные нами усилия оправдались. Эту награду ждали все, кто работал над продуктом. Система SCOT объединяет все устройства, находящиеся на борту судна и обеспечивает безопасное выполнение задач».

Система уже используется моряками. Она, в частности, установлена на экипаже польского эсминца Kormoran.

Глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак отметил наградой впервые представленный на выставке в Кельце внедорожник на базе транспортера Rosomak.

Михал Румин из АО Rosomak сказал, что награда Defender, полученная от министра обороны, является доказательством того, что инвестиции в новые технологии для армии себя оправдывают: «Это транспортное средство было сконструировано в последние месяцы. Мы этим показываем, что польская вооруженка отвечает вызовам времени. Мы представили внедорожник с более высокой крышей. Он уже известен польской армии. Ранее мы представляли внедорожник для медицинской службы польской армии. Но самое главное — это начинка, телекоммуникационная система».

Награды от Министерства национальной обороны Польши были вручены также другим польским компаниям, занимающимся вооружениями. В частности, фирме Teldat — за разработку системы управления Jaśmin, компании Lubawa, разработавшей огнезащитный и огнестойкий комбинезон для солдат, а также компании PCO — за оптоэлектронный комплект модернизации для танка Leopard 2A4.

26-я Международная выставка оборонной промышленности проходила под лозунгом 100-летия восстановления независимости Польши. Организаторы в выходные, 8-9 сентября, приглашают широкую общественность посетить экспозицию бесплатно. Будет представлена продукция польского военпрома и снаряжение более чем десяти частей польской армии.