Санкции бьют по Беларуси рикошетом 7.09.2018, 17:49

Фото: shutterstock

Чем хуже будет Москве в результате давления, тем жестче она будет вести себя с Минском.

Новый пакет американских санкций против России начал действовать 27 августа. При этом в Конгрессе США находится законопроект «О защите безопасности Америки от агрессии Кремля», принятие которого может их существенно ужесточить. В любом случае Беларусь не сможет избежать влияния ограничений, установленных в отношении своей восточной соседки, пишет «Экономическая газета».

Очередного «черного понедельника» 27 августа в Москве не случилось. Рынок вообще не заметил такой даты – курс российского рубля в этот день даже упал. Но не потому, что американские санкции столь безобидны – просто все плохое уже случилось несколько раньше, когда информация об их введении просочилась в прессу. Вот тогда курс рубля отреагировал совершенно адекватно, приблизившись к психологически сильной отметке в 70 рублей за доллар. Как обычно, за этим последовало очередное укрепление его позиций с незначительными колебаниями.

Куда ни кинь – всюду клин

Санкции против России, которые долгое время казались какими-то ненастоящими (их даже называли «плюшевыми»), наконец, показали свою силу. И от их жесткости напрямую зависит степень «негатива», который испытает экономика Беларуси в ближайшее время.

С тем, что его не избежать, согласны, кажется, все – и независимые аналитики, и представители властных структур. Конечно, оценки разнятся, но большинство сходится на том, что выбор у нас между плохим и очень плохим вариантами развития событий.

Если ужесточения американских санкций не последует и ситуация «заморозится» в нынешнем виде, то опасения вызывает белорусский рубль, существенно укрепившийся по отношению к своему российскому «собрату», – с начала года более чем на 13%. Это всерьез беспокоит отечественных экспортеров: фактически на столько же должны подорожать белорусские товары на российском рынке, где мы и так по многим позициям конкурируем исключительно за счет цены.

Продолжение этого процесса может в ближайшее время привести к резкому падению экспорта в Россию, а он по итогам 7 месяцев и так показал практически нулевой рост по сравнению с прошлым годом в отличие от импорта, который добавил сразу 24%. А уж последнему только укрепления белорусского рубля и надо.

«Дыхание» санкций уже сказалось на многих наших предприятиях, что проявилось в итогах мониторинга реального сектора экономики, которые публикует Нацбанк. Значительно большая часть респондентов, чем обычно, отметила усиление влияния валютного курса на свою деятельность. Согласен с ними и новый министр экономики Дмитрий Крутой. Выступая на телевидении, он заявил, что «колебания российского рубля, которые произошли в последнее время, серьезно влияют на наши макроэкономические показатели».

Плавно «уронить» белорусский рубль в интересах экспортеров? Для них идея, несомненно, неплохая, но она точно не понравится импортерам и населению, привычно считающему свои доходы в долларах. Чего тогда стоят все усилия последних лет по повышению оплаты труда, пенсий и пособий?

А ягодки потом

Однако все наши проблемы при сохранении уровня американских санкций – это лишь «цветочки». Ядовитыми «ягодками» будет их усиление, которым грозят некоторые заокеанские политики. Среди самых серьезных для России мер назовем запрет гражданам США на приобретение облигаций федерального займа (ОФЗ) и ограничения на деятельность российских госбанков.

И пусть внешний долг России существенно ниже ее золотовалютных резервов, и за их счет можно отдать его в течение одного дня, а у нерезидентов (естественно, не все они американцы) «на руках» лишь 28% ОФЗ. Их выход из облигаций и резкий вывод иностранного капитала из России неизбежно еще раз обрушат рубль (пессимисты называют возможный курс от 75 до 80 рублей за доллар).

Конечно, дефолта в России не будет – ее экономика при нынешних ценах на нефть чувствует себя достаточно уверенно, несмотря на все проблемы с рублем. Но то, что «затянуть пояса» россиянам при таком варианте развития событий придется, сомнений не вызывает.

Смягчить ситуацию поможет ревизия всех «непрофильных» расходов, в т.ч. во внешнеэкономической деятельности. И первой «под раздачу», скорее всего, попадет наша страна: Беларусь в худшем случае просто прекратят кредитовать под предлогом неисполнения взятых на себя обязательств (в принципе, это сейчас уже и происходит с очередным траншем кредита Евразийского фонда стабилизации и развития) и предоставлять ей разнообразные нефтегазовые преференции.

Табачок врозь

А это далеко не только налоговый маневр, он готовился задолго до появления информации о последних санкциях. Речь уже идет о существенном – в 10–15 раз – снижении объема поставок нефтепродуктов в Беларусь и о других «нефтяных» ограничениях. В таких условиях желание получить какую-то существенную компенсацию за налоговый маневр выглядит просто наивным: его для того и вводили, чтобы избавиться от настойчивых претендентов на покупку нефти по внутренним российским ценам.

А без внешнего финансирования и ставших уже привычными дополнительных нефтяных доходов мы вряд ли сможем обслуживать свой внешний долг. Только в текущем году общий объем наших платежей «внешним» кредиторам составляет 3,1 млрд. USD, в следующем – 3,6 млрд. USD, а всего за 2019–2023 гг. – 18,5 млрд. USD. И это при объеме золотовалютных резервов в 7 млрд. USD. Так что при развитии самого пессимистического сценария стране уже через несколько лет будет угрожать дефолт по внешним обязательствам — и тут уж без поддержки МВФ никак не обойтись.

Самое печальное, что в случае дефолта занять где-нибудь денег уже не получится, и рассчитывать нужно будет только на себя. Весомым «довеском» к дефолту станет резкий рост курса иностранных валют и цен, а также существенное падение доходов населения.

Паста из тюбика

Конечно, подобный «жесткий» сценарий развития событий сейчас представляется маловероятным. Но санкции – это не экономика, а геополитика, и любые прогнозы здесь – вещь чрезвычайно неблагодарная. Ясно одно: чем хуже будет России в результате санкционного давления, тем жестче она будет вести себя с Беларусью. И мало ли что еще «интересного» может предпринять страна, на которую приходится половина нашего экспорта!

И еще один вывод: как невозможно затолкать в тюбик выдавленную из него зубную пасту, так и отношения между Беларусью и Россией нельзя будет вернуть на уровень досанкционных «братских» отношений, даже если ее конфликт с США потихоньку угаснет, а курс рубля, как ожидают оптимисты в российском правительстве, закрепится на уровне 65 рублей за доллар.

Придется привыкать к новой реальности и отвыкать от вредных привычек жить в долг и получать подарки.