Всю недвижимость мира оценили в 280 триллионов 7.09.2018, 18:25

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Наибольшая доля совокупной стоимости жилья приходится на развитые рынки Северной Америки и Европы.

Совокупная стоимость всей недвижимости мира составила $280,6 трлн по состоянию на конец 2017 года. Об этом 4 сентября сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на данные исследования международной консалтинговой компании Savills World Research.

По данным специалистов, наибольшая доля приходится на жилую недвижимость – $220,6 трлн. Эксперты при этом отмечают, что стоимость всего когда-либо добытого золота равна $7,6 трлн, что составляет только 3,5% от совокупной стоимости жилья.

Наибольшая доля совокупной стоимости жилья приходится на развитые рынки Северной Америки и Европы. Доля суммарной стоимости жилья (44%) в этих регионах гораздо выше, чем доля населения, которая на них приходится (17%).

"В прошлом году общая стоимость всей жилой недвижимости в мире выросла на 8% и составила $220,6 трлн, превысив показатель для коммерческого сектора (на 3%, $33, 3 трлн) и рост стоимости сельскохозяйственных земель и лесных угодий (на -0,4%, $27,1 трлн). Для сравнения, стоимость акций показала рост в 22%, а цена золота увеличилась на 13%", – заявила директор департамента мировых исследований Savills Иоланда Барнс.